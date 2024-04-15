Urfa'da tur tekneleri çarpıştı
Urfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde, üzerinde çok sayıda yolcusu olan iki tur teknesi çarpıştı. Yolcuların tedirginlik yaşadığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Halfeti-Rumkale arasındaki Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde iki tur gemisi çarpıştı.
Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, ön bölümünde hasar olan tekneler turu tamamlamak için yoluna devam etti. Kaza sırasında, teknedeki yolculardan birinin, cep telefonuyla bölgenin doğal güzelliklerini kaydederken, kendilerine doğru gelen tekneyi fark edip, bağırarak uyarıda bulunduğu anlar da kameraya yansıdı.