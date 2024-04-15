Urfa'da tur tekneleri çarpıştı

Urfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde, üzerinde çok sayıda yolcusu olan iki tur teknesi çarpıştı. Yolcuların tedirginlik yaşadığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncel 15.04.2024 12:23 Giriş: 15.04.2024 12:23

Güncelleme: 15.04.2024 12:25 Kaynak: DHA

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