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Urfa'da tur tekneleri çarpıştı

Urfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde, üzerinde çok sayıda yolcusu olan iki tur teknesi çarpıştı. Yolcuların tedirginlik yaşadığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncel
  • 15.04.2024 12:23
  • Giriş: 15.04.2024 12:23
  • Güncelleme: 15.04.2024 12:25
Kaynak: DHA
Urfa'da tur tekneleri çarpıştı

Halfeti-Rumkale arasındaki Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde iki tur gemisi çarpıştı.

 Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, ön bölümünde hasar olan tekneler turu tamamlamak için yoluna devam etti. Kaza sırasında, teknedeki yolculardan birinin, cep telefonuyla bölgenin doğal güzelliklerini kaydederken, kendilerine doğru gelen tekneyi fark edip, bağırarak uyarıda bulunduğu anlar da kameraya yansıdı. 

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