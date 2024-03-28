Urfa’da üç başlı yarış

DEM, Yeniden Refah, AKP… Urfa üç başlı kıyasıya bir seçim yarışına sahne oluyor. DEM’de hedef birden fazla yer kazanmak. AKP’den Yeniden Refah’a geçen Gülpınar tüm dengeleri sarstı. AKP burada büyük bir düşüş yaşayacak.

Mehmet YETİM

Seçimin sonucu merakla beklenen kentlerinin başında gelen Şanlıurfa’da denklem bir hayli karışık. AKP’nin kalesi konumundaki kentte üç partinin başa baş götürdüğü seçim yarışı DEM Parti, Yeniden Refah ve AKP arasında geçiyor. İki milyondan fazla nüfusu ve 1 milyon 200 bin seçmeniyle dikkatleri üzerine çeken kentte Yeniden Refah Partisi’ne katılan AKP’li Mehmet Kasım Gülpınar’ın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesi dengeleri sarstı.

Dört dönem AKP Şanlıurfa Milletvekilliğinin yanı sıra MKYK üyeliği ve Genel Başkan başdanışmanlığı gibi önemli görevlerde bulunan son yerel seçimlerde ise aday gösterilmeyen Mehmet Kasım Gülpınar, adaylık sürecinin son günlerinde partisi AKP’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katılmıştı. Mehmet Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah Partisi’ne katılıp, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması ile birlikte kendisiyle birlikte aynı zamanda hareket eden eski belediye başkanları da oldu.

REFAH FAKTÖRÜ

Karaköprü’de eski Başkan Nihat Çiftçi, Eyyübiye’de eski Başkan Mehmet Ekinci ve yine Akçakale’de mevcut Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Yeniden Refah Partisinden aday olarak gösterildiler.

Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden Aday olarak gösterilirken öte yandan AK Parti’de ise 2019-2024 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan mevcut Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, tekrardan AK Parti’den aday olarak gösterildi. Zeynel Abidin Beyazgül’ün AK Parti’den tekrar aday gösterilmesi ile birlikte her ne kadar da birçok isim karşı çıksa da AK Parti kararından vazgeçmeyecek, Zeynel Abidin Beyazgül’ü 31 Mart seçimlerinde aday olarak gösterdi.

Öte yandan DEM Partisi ise bilindiği gibi, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde o gün bir ittifak içerisine girerek o dönemki ismi ile HDP iken hiçbir yerde Belediye Başkan Adayı ve Belediye Meclis Üyesi göstermeyerek, Saadet Partisi çatısı altında ittifak olarak seçimlere girmişti. DEM Partisinin 2019’da hiçbir yerde aday göstermeyip bugün ise 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde tüm ilçelerde ve Büyükşehirde Adaylarını göstermesi Şanlıurfa’daki dengeleri değiştirdi.

Bilindiği gibi eğer DEM Partisi adaylarını göstermemiş olsaydı bugün çok farklı bir tablo ile karşı karşıya kalmış olurdu ama öte yandan DEM Parti Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere diğer ilçelerde de kendi adayları ile yerel seçimlere girmesi Şanlıurfa’da yerel seçimin adeta kaderini değiştirdi.

Çünkü DEM Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye eş Başkanlığı için Celaledin Erkmen ve Gülşen Özer isimlerinin yanı sıra tüm ilçe eş başkan adayları ile sahalara indiler. DEM Partisi’nin adaylarının açıklaması ile birlikte bilindiği gibi adaylarının sahalara indiği ilçelerde köy köy kırsaldaki mahalleleri merkezdeki cadde ve sokakları gezerek 2019’da partilerine ve kendilerine verilmeyen oyları bu defa kendileri için partilerine istemek için sahaya indiler.

Özelikle 23 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Newroz etkinliğinde bir araya gelen binlerce Partili adeta gövde gösterisi yaparak son günlere baktığımızda DEM Partisinin canhıraş bir şekilde çalıştığını ifade edebiliriz.

DEM Partisi Belediye eş Başkan adayları tüm ilçelerde gece gündüz çalışmalarını devam ederken 1 Nisan sabahında birden fazla belediyede ipi göğüslemek istediklerini ifade ediyorlar.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde bilindiği gibi AK Parti 506 bin oy almıştı bununla birlikte yine MHP ile birlikte ittifak yapmıştı yine bu dönem yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Şanlıurfa’da MHP ile birlikte ittifak yaparak seçimlere girecektir.

Burada açık ve net ifade edebiliriz AK Parti burada bir oy kaybına yaşayacaktır çünkü 2019’da hem DEM Partisi aday göstermemişti hem de aynı zamanda bu dönem Yeniden Refah Partisi sahaya çıkması ile birlikte AK Parti oylarında büyük bir düşüş yaşanacaktır.

Öte yandan DEM’in ve Yeniden Refah Partisi’nin alacağı oylarla birlikte AKP burada büyük bir düşüş yaşayacak.

ÜÇ PARTİ KAFA KAFAYA

Şanlıurfa 31 Mart seçimlerine girerken üç tane güçlü parti karşımıza çıkıyor. AKP, Yeniden Refah Partisi ve DEM Partisi olmak üzere yerel seçimlerin favorisi olarak bu parti yâda şu parti favori parti diyemeyiz. Çünkü özelikle merkezde üç tane güçlü parti var ve yine seçimlere girecek olan partilerinin güçlü olması hem yerelde bulunan gazetecileri hem de ulusal bazda bulunan birçok anket firmasını sağlıklı veri almasını çok zor durumda bırakmaktadır. Çünkü anket firmaları birçok ilde seçimi bu aday ya da bu parti kazanıyor derken hiçbir anket firması Şanlıurfa’da bu parti açık ara önde bitirecek gibi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Saadet Partisi altında birleşen muhalefet bloğu o gün 308 bin oy almıştı, o günün şartlarında büyük bir oy görünse de bugün bütün partilerin adayları ile birlikte yerel seçime girmiş olduğunu görüyoruz. DEM Parti, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet kendi adayları ile birlikte seçimlere giriyor bu dönem âdeta o muhalefet bloğu dağılmış durumda tabi burada dediğimiz gibi AKP’nin yanında aynı zamanda Yeniden Refah Partisi’nin de aday göstermesi DEM Partisi ile Urfa’da üç başlı bir seçim olarak değerlendirebiliriz.

Urfa’da başa baş geçecek ve kolay olmayacak bir seçim bizi bekliyor diyebiliriz.