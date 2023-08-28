US Open başlıyor: Djokovic'in hedefi Margaret Court'u yakalamak

Tenisin en önemli dört organizasyonundan biri olan US Open, bugün saat 18.00'de başlayacak. 2022'de mücadele edemediği ABD Açık'a bu yıl katılacak olan Novak Djokovic, "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanının sahibi Margaret Court'u yakalamak istiyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olmadığı için geçen yıl ABD'ye giremeyen Novak Djokovic'in de katılacağı 2023 ABD Açık Tenis Turnuvası (US Open), bugün başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört organizasyonundan biri olan ABD Açık, bu yıl 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde 143. kez organize edilecek.

İlk kez 1881 yılında düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, bugün TSİ 18.00'de New York kentinde başlayacak.

2023 ABD Açık'ın toplam para ödülü, 65 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (60 milyon dolar) geliştirdi.

Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 2,6 milyondan 3 milyon dolara yükseldi.

DJOKOVİC GEÇEN YIL KORTA ÇIKAMAMIŞTI

Tek erkeklerde 3 şampiyonluğu (2011, 2015, 2018) bulunan Novak Djokovic, ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerde aşılı olma şartı arandığı için 2022'de mücadele edemediği ABD Açık'a bu yıl katılacak.

Turnuvanın düzenlendiği tesislerin de bulunduğu Flushing Meadows Parkı'na bir yıl aranın ardından dönecek Djokovic, şampiyonluklarına bir yenisini ekleyip kendisine ait en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu 24'e çıkarmaya çalışacak.

36 yaşındaki Sırp raket ayrıca 24 şampiyonlukla "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanının sahibi Margaret Court'u da yakalamak istiyor.

Djokovic'in (2 numaralı seribaşı) önündeki en büyük engel, Wimbledon finalinde 5 set sonunda yenildiği dünya 1 numarası Carlos Alcaraz olacak. 2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 20 yaşındaki Alcaraz da unvanını korumak için korta çıkacak.

Sakatlığı yüzünden ocak ayından beri tenisten uzak kalan Rafael Nadal, 4 kez kazandığı ABD Açık'ı da kaçıracak. 37 yaşındaki Nadal'ın, eylül ayındaki Davis Kupası Finalleri'nde veya gelecek yıl düzenlenecek Avustralya Açık'ta kortlara dönmesi bekleniyor.

Ana tablonun Djokovic'in bulunduğu yarısında Holger Rune (4), Casper Ruud (5), Stefanos Tsitsipas (7), Taylor Fritz (9), Frances Tiafoe (10) ve Felix Auger-Aliassime (15) öne çıkıyor.

Geçen yıl Dkojovic'in yokluğunda zafere ulaşan Alcaraz'ın başı çektiği ana tablonun diğer yarısında ise 2021 şampiyonu Daniil Medvedev (3), Jannik Sinner (6), Andrey Rublev (8), Karen Khachanov (11), Alexander Zverev (12) gibi önemli isimler bulunuyor.

KADINLARDA SON 9 TURNUVAYI 8 FARKLI İSİM KAZANDI

Dünya sıralamasının ilk 2 basamağındaki Iga Swiatek ve Aryna Sabalenka, ABD Açık'ın kadınlardaki favorileri gibi görünse de iki ismin Fransa Açık sonrası form durumunu ve son 9 ABD Açık Turnuvası'nın 8'ini farklı isimlerin kazandığını hatırlatmakta fayda var.

ABD Açık öncesindeki WTA 1000 turnuvaları Kanada Açık'ı kazanan Jessica Pegula (3) ve Cincinnati Açık'ı kazanan Coco Gauff'un (6) yanı sıra geçen yılın finalisti Ons Jabeur (5) ve hızlı zeminlerde oynamayı seven Elena Rybakina'yı (4) da göz ardı etmemek gerekiyor.

Çeyrek finalde Gauff ile eşleşme ihtimali bulunan Swiatek'in, yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında da Rybakina, Maria Sakkari (8), Roland Garros finalisti Karolina Muchova (10), ABD Açık'ta 3 kez final oynayan Victoria Azarenka ve 2017 şampiyonu Sloane Stephens yer alıyor.

Sabalenka, Pegula ve Jabeur'ün bulunduğu ana tablonun diğer yarısında ise Caroline Garcia (7), Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9), anne olduktan sonra kortlara döndüğü bu sezon Fransa Açık'ta çeyrek, Wimbledon'da yarı final oynayan Elina Svitolina (26) ve 2021 finalisti Leylah Fernandez dikkati çekiyor.

ABD AÇIK'IN ENLERİ

​​​​​​​Geçen yıl tek erkeklerde Carlos Alcaraz, tek kadınlarda ise Iga Swiatek'in şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası'na ait öne çıkan istatistikler şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez

Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5

*Robert Wrenn (ABD), John McEnroe (ABD), Rafael Nadal (İspanya) - 4

Kadınlar:

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez

*Helen Wills (ABD) - 7

Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD) - 7 kez

*Bill Tilden (ABD) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 5

Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 4 kez

*Helen Jacobs (ABD) - 4

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 4

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2022 - Carlos Alcaraz (İspanya)

2021 - Daniil Medvedev (Rusya)

2020 - Dominic Thiem (Avusturya)

2019 - Rafael Nadal (İspanya)

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Marin Cilic (Hırvatistan)

2013 - Rafael Nadal (İspanya)

Kadınlar:

2022 - Iga Swiatek (Polonya)

2021 - Emma Raducanu (Büyük Britanya)

2020 - Naomi Osaka (Japonya)

2019 - Bianca Andreescu (Kanada)

2018 - Naomi Osaka (Japonya)

2017 - Sloane Stephens (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Flavia Pennetta (İtalya)

2014 - Serena Williams (ABD)

2013 - Serena Williams (ABD)

En genç kazananlar

Erkekler: Pete Sampras (ABD) (1990) - 19 yaş, 1 ay

Kadınlar: Tracy Austin (ABD) (1979) - 16 yaş, 8 ay

En yaşlı kazananlar

Erkekler: *William Larned (ABD) (1911) - 38 yaş, 8 ay

Kadınlar: *Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) (1926) - 42 yaş, 5 ay

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.