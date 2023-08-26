Uşak'ta akrabalar arasında kavga: 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Uşak’ta akrabalar arasında çıkan kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı kişinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Olay, Uşak’ın Aybey Mahallesi 1. Yeni Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetleri olduğu öne sürülen K.A, R.A, H.A. ve ile akrabaları A.A, M.A.A, ve H.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.A, H.A. ve H.K. bıçaklanarak, M.A.A ve K.A. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralarılar kentteki hastanelere kaldırılırken, R.A’nın hayatı tehlikesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili ilk etapta A.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.