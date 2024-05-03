Uşak'ta bir genç, cadde ortasında tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı

Uşak'ın en işlek caddelerinden olan İsmet Paşa Caddesi üzerinde broşür dağıtmakta olan Süleyman Çakır isimli genç, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir grup içindeki S.T. isimli şahıs tarafından darp edildi. Hastanede tedavisi devam eden Çakır, "Gözümde ve yüzümde kırıklar var, beynimde kanama devam ediyormuş. Kim olduklarını bilmiyordum, geçen hafta da başka bir kişiyi mağdur etmişler" dedi.

Uşak'ta 1 Mayıs saat 17:30 sularında İsmet Paşa Caddesi üzerinde broşür dağıtmakta olan Süleyman Çakır isimli genç, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir grup içerisindeki S.T. isimli şahıs tarafından darp edildi.

Yere yığılıp kendinden geçmesine rağmen genci tekmelemeye devam eden saldırgan, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Görüntüler çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

TEKRAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Hareketsiz bir şekilde yere yığılan genç Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafa tasında kırıklar meydana geldiği ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Süleyman Çakır'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ediyor. Saldırgan S.T. ise yakalanarak göz altına alınmasının ardından emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Saldırgana yönelik ikinci bir şikayet sonrası saldırganın emniyet güçleri tarafından tekrar aranmaya başlandığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan genç kendine geldikten sonra şunları söyledi:

"İsmet Paşa Caddesinde tanıtım elemanı olarak çalıştığım esnada hiç tanımadığım ve husumetim olmayan iki kişi tarafından ensemin sağ tarafından yumruk vurularak bayıltılmışım, sonra da yerde bayağı bir tekmelenmişim. Beni darp edenlerin bir tanesinin belinde silah, diğerinin ise bıçak olduğunu öğrendik, belinde bıçak taşıyan şahıs yakalanmış. Yakalanan kişi karakoldaki ifadesinden sonra serbest kalmış. Serbest kalma nedeni ise; ben yoğun bakımda bilinçsiz yatarken sikayetçi olup olmadığımı belirtemediğim için serbest bırakılmış. Gözümde ve yüzümde kırıklar var, beynimde kanama devam ediyormuş. Uşak Devlet Hastanesi’nde yatıyorum, tedavi için İzmir Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildim. İlk gözümü açtığımda hastanedeydim, 2-3 kez daha bayıldım. Kim olduklarını bilmiyordum, daha sonra öğrendiğim kadarıyla bana saldıran çocuk kafes dövüşçüsüymüş, geçen hafta da başka bir kişiyi mağdur etmişler. Mağdur ettiği diğer kişi de yoğun bakımlık olmuş fakat korkusundan şikayetçi olamamış."