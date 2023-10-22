Uşak'ta iki işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı
Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan midibüsün sürücüsü ile 27 işçi hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı.
Uşak'tan Kütahya'nın Gediz istikametine giden H.A. (56) idaresindeki 43 AET 545 plakalı minibüs, Derbent köyü yakınlarında A.A. (49) yönetimindeki 43 EZ 551 plakalı midibüsle sollama sırasında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole, minibüs ise yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan midibüsün sürücüsü ile 27 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.