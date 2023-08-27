"Usame bin Ladin'i öldüren kişi" gözaltına alındı

ABD kamuoyunda El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i öldürdüğünü iddia etmesiyle bilinen Robert O'Neill, sarhoş olarak fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. O'Neill'in 3 bin 500 dolarlık kefareti ödeyerek serbest bırakıldığı öğrenildi.

El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i öldürdüğünü iddia eden Robert O'Neill bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde gözaltına alındı.

The Dallas Morning News'ün haberine göre, ABD donanmasından emekli deniz subayı çarşamba günü Frisco kentinde sarhoş olup fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yakalandı. Sonrasında 3 bin 500 dolarlık kefalet bedeliyle aynı gün serbest bırakıldı.

Frisco polisi konuyla ilgili daha fazla bilgi vermeyi reddetti.

İndependent Türkçe'nin The New York Post gazetesinden aktardığına göre O'Neill'in bir podcast kaydı için kente geldiğini bildirirken konuyla ilgili ulaştıkları emekli askerden yorum alamadıklarını da belirtti.

BİN LADİN'İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

47 yaşındaki Robert O'Neill, 2011'de Usame bin Ladin'i öldüren kurşunların kendi silahından çıktığını öne sürerek dünya çapında ün kazanmıştı. 2017'de çıkardığı anı kitabında da bu hikayeyi anlatmıştı. Resmi makamlar bu iddiayı ne yalanladı ne de doğruladı.

Ancak El Kaide liderinin Pakistan'ın Abbottabad kentinde gizlenirken vurulduğu binanın karanlık ve dar bir alan olması, bin Ladin'i hangi kurşunun öldürdüğünün belirlenmesinin imkânsız olduğu tartışmasına yol açmıştı.

2016'DA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Diğer yandan bu, emekli Amerikan askerinin sabıka kaydındaki ilk suç değil. 2016'da sarhoş otomobil kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 2020'de de Kovid karşıtı önlemler kapsamında maske takmayı reddederek Delta Havayolları'nın yasaklı listesine girmişti.