Üsküdar Belediyesi'nden tarikatlarla Gazze kermesi

AKP’li Üsküdar Belediyesi, Gazze için tarikatları bir araya getirdi. Belediye tarafından düzenlenen kermesin bileşenleri arasında Erenköy, Menzil ve Nur cemaati gibi cemaatlerle bağlantılı dernek ve vakıflar yer aldı.

AKP’li Üsküdar Belediyesi'nin, 1-10 Aralık tarihleri arasında Gazze için düzenlediği kermeste tarikat ve cemaatleri bir araya getirdiği ortaya çıktı.

Belediye eşgüdümünde düzenlenen kermesin bileşenleri arasında Erenköy, Menzil ve Nur cemaati gibi cemaatlerle bağlantılı dernek ve vakıflar yer aldı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; belediyenin hazırladığı tanıtım afişinde, çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla bilinen Ensar Vakfı, Onursal Başkanlığı’nı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yaptığı Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, yolsuzluk skandalıyla bilinen Deniz Feneri, iktidara yakınlığıyla bilinen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ismi yer aldı.

Ayrıca Erenköy, Menzi ve Nur cemaati gibi cemaatlerle bağlantılarıyla da bilinen bazı vakıf ve dernekler de organizasyona katıldı. Bunların arasında Sadakataşı Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Beşir Derneği, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği de bulunuyor.

Organizasyon kapsamında kuruluşlar, stand açarak satış yaptı.

1 Aralık’ta düzenlenen açılış etkinliği, “Türkiye’nin önde gelen 15 STK ve yardım kuruluşu, Filistin için buluştu” sözleriyle duyuruldu.

Etkinlik 10 Aralık’ta ise son buldu.

30 Aralık’ta da AFAD eşgüdümündeki Gazze için düzenlenen “İyilik Gemisi” kampanyasına Menzil, İsmailağa, Nur ve Yahyalı cemaatleriyle bağlantıları bilinen dernek ve vakıflar katılmıştı.