Üsküdar Belediyesi'nin ihaleleri yine tanıdığa gitti

AKP’li İstanbul Üsküdar Belediyesi, Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin ve ailesine ait şirketlere milyonlarca lirayı bulan iki ihale verdi. Şirketlerin aldığı tüm ihaleler Üsküdar Belediyesi’nden.

Arsa satışıyla ve yandaş şirketlere verdiği ihalelerle sık sık gündeme gelen AKP’li İstanbul Üsküdar Belediyesi, yine tartışmalı bir ihaleye imza attı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; daha önce belediyeden aldığı milyonlarca liralık ihalelerle anılan Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin ve ailesine ait iki şirket, Hilmi Türkmen’in başkanı olduğu Üsküdar Belediyesi’nden milyonlarca lirayı bulan iki ihale daha aldı. Belediye, 26 Ocak 2023’te sosyal tesis işletmelerinde 2024 yılı için kuru gıda alımı ihalesine çıktı.

Söz konusu ihaleyi 10 milyon 220 bin TL’ye Akis Yiyecek ve İhtiyaç Maddeleri adlı bir şirket kazandı. Belediye, 27 Ocak’ta da aynı sosyal tesislere içecek almak için bir ihaleye daha çıktı. Söz konusu ihale ise Şirin Kardeşler Gıda İnşaat adlı şirketin oldu. Bu şirketlerden Şirin Kardeşler İnşaat’ın yöneticileri arasında Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin, diğer şirket Akis Yiyecek ve İhtiyaç adlı şirketin yöneticileri arasında ise Şirin’in kardeşleri var. Söz konusu ihaleler açık usul yöntemiyle yapılsa da iki ihaleye de yalnızca bir şirketin katılması dikkat çeken konular arasında.

Bu şirketler daha önceden belediyeden aldığı kamu ihaleleriylede biliniyor. Akis Yiyecek adlı şirket 2018’den bu yana 49 kamu ihalesi aldı. Şirketin aldığı tüm kamu ihaleleri ise Üsküdar Belediyesi’ndendi. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 91 milyon 136 bin TL olarak kayıtlarda yer alıyor. Diğer şirket Şirin Kardeşler Gıda İnşaat ise 2015’ten bugüne kadar 39 kamu ihalesine imza attı. Söz konusu şirket de tüm kamu ihalelerini Üsküdar Belediyesi’nden aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 217 milyon 992 bin TL.

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ŞİRİN KARDEŞLER'E VERİLEN BAZI İHALELER İsmail Şirin ve ailesine yıllar içinde verilen bazı ihaleler şu şekilde: ► 2015’te 5 milyon 119 bin 707 TL (Şirin Kardeşler),

► 2016’da 6 milyon 922 bin 350 TL (Şirin Kardeşler),

► 2017’de 9 milyon 652 bin TL (Şirin Kardeşler),

► 2018’de 13 milyon 372 bin 240 TL (Şirin Kardeşler),

► 2019’da 22 milyon 399 bin 875 TL (Şirin Kardeşler),

► 2020’de 306 bin 750 TL (Şirin Kardeşler),

► 2021’de 5 milyon 772 bin 750 TL (Şirin Kardeşler),

► 2021'de 1 milyon 49 bin 357 TL'lik bir ihale daha,

► 2022'de 2 milyon 552 bin 965 TL (Şirin Kardeşler)

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2022'de AKP'li Üsküdar Belediyesi önünde Şirinler’e verilen ihaleler protesto edilmişti.

BELEDİYE ÖNÜNDE PROTESTO YAPILMIŞTI

2022 yılında AKP'li Üsküdar Belediyesi’nin Ensar Vakfı yöneticisi olan İsmail Şirin’e ve kardeşlerine verdiği milyonlarca liralık ihaleler belediye binası önünde protesto edilmişti.

Eylemde, “Belediye Başkanı AKP'li Hilmi Türkmen ve ekibi, Üsküdar’ın kaynaklarını, kendisine yandaş olan ufak bir azınlığa aktarmaya devam ediyor” denilmişti.