Üsküdar'da 47 bin metrekarelik alan "teknoloji geliştirme bölgesi" ilan edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki bir bölge, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ilan edildi. Kararda, ayrıca, Sarıyer'deki Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki bir bölge "teknoloji geliştirme bölgesi" olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki yaklaşık 47 bin 65 metrekarelik alan "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.
Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile Sarıyer'de Rumelihisarı Mahallesi'ndeki Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.