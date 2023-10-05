Üsküdar'da 47 bin metrekarelik alan "teknoloji geliştirme bölgesi" ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki bir bölge, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ilan edildi. Kararda, ayrıca, Sarıyer'deki Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.

Güncel 05.10.2023 09:55 Giriş: 05.10.2023 09:55

Güncelleme: 05.10.2023 10:02 Kaynak: AA

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