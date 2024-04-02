Üsküdar'da denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 1 Nisan'da yüzmek için denize girerek kaybolan B.Ç'nin cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
İstanbul Üsküdar'da yüzmek için denize girip kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 1 Nisan gecesi Salacak sahilinde yüzmek için denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Denizde yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan B.Ç'nin cansız bedeni, Üsküdar sahili ile Kız Kulesi arasında bulundu.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.