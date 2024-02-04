Üsküdar'da gemiye çıkarken denize düşen kaptan hayatını kaybetti

Üsküdar'da Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Boğazı'nda geçiş hazırlığı yapan yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye çıkmaya çalışan kılavuz kaptan 62 yaşındaki Oğuz Kök, denize düşerek öldü.

Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan "New Siham" isimli ticari gemiye "Kıyı Emniyeti 8" botuyla kılavuz kaptan gönderildi.

Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan Oğuz Kök, bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi.

Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz Kök şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, "İstanbul Boğazında kılavuzluk hizmeti vermek için transfer botunda bulunan iki denizcimiz denize düşmüş, hemen hastaneye ulaştırılan denizcilerimizden kılavuz kaptan Oğuz Kök hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz" denildi.