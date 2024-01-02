Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Üsküdar'da bir inşaat alanında toprak kayması sonucu bir binanın önündeki yolun çökmesi tehlike oluşturduğu için bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Üsküdar'da inşaat sahasındaki toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. İnşaatın hemen yanında bulunan bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.



Olay, saat 02.30 sıralarında Talimhane Mahallesi, Kaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temel alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü.

Çökmenin yaşandığı yerde bulunan 4 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliği alarak çalışma başlattı. Polis ekipleri, megafon ile uyarı yaparak binanın boşaltılmasını sağladı. Toprak kaymasının yaşandığı alana ise park halinde olan bir motosikletin düştüğü görüldü.

Olayı gören bekçi Hüseyin Gül, "Ben burada vardiya geziyorum. Saatte bir gezerken, çatlaklıklar vardı, yarın müteahhitti ararız söyleriz bir sıkıntı var, dedim. Ondan sonra saat 02.30 gibi bize Manisa'dan kamyon geldi, bir ses duyduk, hemen baktık yan taraf çökmüş. Ben de on dakika sonra oradan geçecektim, biraz ucuz atlattık. Binaya bir zarar yoktu, inşaattaki istinat duvarı çöktüğü için binanın oraya kadar geldi ama binaya zarar olmadı. Binayı boşalttılar, mahsur kalan da yok" diye konuştu.



