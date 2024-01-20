Üsküdar'da katlı otoparkta yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Çengelköy'de Şenol Güneş Parkı'nın altındaki katlı otoparkta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

İstanbul'da katlı otoparkta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Üsküdar'da Çengelköy'de Şenol Güneş Parkı'nın altındaki katlı otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu otoparktaki yangına itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken bazı araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangınla ilgili konuşan Fatih Başaran, "Depoyu açtık, duman çıktığını gördük. Aracını çıkaranlar oldu ama içeride araçlar da var" dedi.