Üsküdar sahilindeki bir kaçak yapı daha İBB ekiplerince yıkıldı

Yürütmeyi durdurma talebinin İstanbul 5. İdare Mahkemesince reddedilmesinin ardından, Üsküdar Salacak sahilinde bulunan bir kaçak kafenin daha yıkım işlemi gerçekleştirildi. Böylece İBB, sene başından bu yana Salacak sahilinde bulunan 11 kaçak yapıdan 9’unun yıkım işlemini tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Üsküdar Salacak sahilinde bulunan bir kaçak kafenin daha yıkımını gerçekleştirdi. İşletme, birinci derecede doğal SİT alanı olan Salacak ve Şemsipaşa Doğal SİT alanı içinde şartlara aykırı olarak inşa edilmişti.

İşletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebinin İstanbul 5. İdare Mahkemesince reddedilmesinin ardından harekete geçen İBB ekipleri, mekandaki eşyaları tahliye ettikten sonra yıkımı gerçekleştirdi.

Salacak sahilini işgal eden 11 kaçak kafe restorandan 8’inin yıkımını daha önce bitiren İBB, son olarak bu sabaha karşı Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi 421 ada 40 parselde bulunan kafe restuarantın yıkımını gerçekleştirdi.

RANTA GÖZ YUMULMUŞTU

Korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenen Şemsipaşa Camii, su sarnıcı ve Roma döneminden kalma hamam yapısına komşu olan işletmenin yer aldığı parselle ilgili, tapu kaydında ‘korunması gerekli kültür varlığı’ şerhi olmasına rağmen gereken yapılmamış, kaçak işletmeye göz yumulmuştu.

Bölge Koruma Kurulları'ndan izin alınmadan mevzuata aykırı olarak inşaat gerçekleştirilmiş, yapılaşmayla ilgili ilçe belediyesi de yükümlülüklerine yerine getirmemişti.

Kaçak işletmenin plan notlarında belirtilen kurumlardan izni olmadığı, onaylı projesinin bulunmadığı, ruhsatsız olduğu tespit edilmiş, kayıt amacıyla verilen ve hiçbir yasal koruyuculuğu olmayan yapı kayıt belgesinin iptali için bakanlığa ve ilçe belediyesine yazı yazılmıştı.

Gerekli işlemlerin yapılmaması sonucu 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 11. maddesine istinaden İBB ekipleri 3194 sayılı İmar Kanunu gereği 30.06.2022 tarihli, 668 sayılı ‘Yapı Tatil Tutanağı’ düzenleyip tebliğ etti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 22.11.2023 tarihli yürütmeyi durdurma İstemininin reddine karar vermesi üzerine bu sabaha karşı yasal yıkım işlemi gerçekleştirildi.