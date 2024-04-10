Üsküdar’da bayramlaşma erken başladı

Haber Merkezi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma töreninde Üsküdarlılar ile bir araya geldi.

CHP Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Dedetaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma merasiminde Üsküdarlılar ile bir araya geldik. Birbirimize iyi dileklerde bulunduk, bayramlaştık."

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin de bulunduğu ilçe olan Üsküdar, 1994’ten bu yana ilk kez CHP’ye geçmişti.