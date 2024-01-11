Üsküdar’da istinat duvarı çöktü, bina boşaltıldı

İstanbul Üsküdar’da 6 bloklu bir sitede açık otoparkın istinat duvarı inşaat çalışması nedeniyle çöktü. Sitede bulunan 4 katlı 20 daireli apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Dün akşam saatlerinde Üsküdar Güzeltepe mahallesindeki 6 bloklu bir sitede istinat duvarı çöktü. Sitenin yanında bulunan açık otoparkın istinat duvarı, sitenin yanında çalışmaları süren site inşaatına doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sırasında sitedeki 4 katlı 20 daireli bir apartman mühürlenerek tahliye edildi. Bina sakinlerinin bir kısmı öğretmenevine yerleşirken, bir kısmının akrabalarının yanına gittiği öğrenildi. Belediye ekipleri çöken alanı bariyerle kapatarak önlem aldı.Binanın yanındaki inşaatın yetkilileri iş makinasıyla çöken yerde çalışma başlattı.

Bina sakini ve siteyi yapan şirket sahiplerinden Hakan Alev, "Bu sitenin imalatını yapan şirketin sahiplerinden biriyim. Bir aile şirketiydi burası. Site son derece sağlam bir zeminin üzerine oturmuş durumda. Fakat mevcut görülen alan aşağı doğru eğimli bir alandı ve biz buradaki inşaatların bir kısmını hafriyatını buraya döktük. Buraya 4 metre kalınlığında, 10 metre yüksekliğinde bir istinat çekerek doldurduk ve açık otopark olarak kullanılıyordu uzun yıllardan beri. Daha sonra başka bir firma yanımızdaki mahalleyi kentsel dönüşüme sokarak buraya bir proje yapmaya başladılar ve biz o süreçte kendilerine durumu anlattık. Buranın yumuşak bir zemin olduğunu, böyle bir istinat duvarı çekilerek buranın doldurulduğunu kendileri de biliyorlardı." dedi.

Alev, "Dün binada sabah saatlerinde ben işime giderken çatlakları gördüm. Hatta bununla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını da site yönetiminden rica ettim; Ama akşama doğru gitgide kopmalar başlayınca parçalar büyüdü ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri binanın boşaltılması gerektiğini, bir risk olmasa bile bu riski göze alamayacaklarını söyledi. Dün gece itibariyle bina boşaltılıp mühürlendi. 20 daireli bir apartman. Tahmin ediyorum ortalama 100 kişinin üzerinde yaşayan var; çünkü üst katlar dubleks daha kalabalık aileler var. Bizi tanıyanların zaten apartmanda yaşamakla ilgili bir kaygıları yok; ama dışarıda ciddi bir mağduriyet var. Dediğim gibi komşularında kalanlar oldu, öğretmenevinde kalanlar oldu. Site yönetim binasında kalanlar oldu ve bu benim çok ağırıma gitti açıkçası. Yaşlı bir amca tek başına yaşıyor evinde, o adamın orada olması soğukta koltuğun üzerinde yatması çok acı verici bir durum bence" şeklinde konuştu.