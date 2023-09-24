Uskumruköy halkının 'beton santrali' tepkisi sürüyor: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Uskumruköy’de kaçak olarak inşa edilen beton santraline ilişkin bölge halkı bir kez daha protesto düzenledi. Yapılan açıklamada, "Bu santral buradan kaldırılana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" denildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy’de kaçak olarak inşa edilen beton santraline ilişkin bölge halkının protestosu devam ediyor.

Bölgede yaşayanlar 15'inci kez basın açıklaması yaparak destek çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "15. kez Uskumru Caddesi 69 no’lu parsel üzerinde kaçak olarak inşa edilmiş beton santrali önünde buluştuk. Üç ayı aşkındır her pazar bazen kalabalık, bazen sadece

20 kişi olarak Kuzey Ormanları’nda 1. derece sit alanına inşa edilen bu ruhsatsız

santrali protesto ediyoruz" denildi.

Açıklamada, üç ay boyunca yurttaşların neler yaptıkları anlatıldı:

"1. Basında ve sosyal medyada görünürlük elde ettik.

2. Uzmanları çağırdığımız toplantılar organize ediyoruz.

3. ‘Beton Santrali İstemiyoruz” imza kampanyamız 374 imzayı bulduğunda Sarıyer Belediye’sine imzaların kopyasını bir basın açıklaması ile teslim ettik.

4. Sesimizi siyasi partiler duymaya başladı ve eylemimize katılıp destek vermeye

başladılar. TMMOB’dan da destek almaktayız.

5. Kolektif aklımızla, santrale dair bize söylenen yalanları, bahaneleri geri püskürttük. Bilgi kirliliğini engelledik, gerçeklerin görünür olmasını sağladık.

6. Avukatımız aracılığı ile yaşamımıza ve sağlığımızı tehdit eden bu santrale karşı

bu hafta savcılığa suç duyurusunu yaptık."

DESTEK ÇAĞRISI

Açıklamada, "İmza kampanyamız devam ediyor. Lütfen imza föylerinden alın ve bizim için

imza toplayın" çağrısı yapılırken, şunlar kaydedildi:

"Mahkeme süreçlerinde bize destek olmak için yanımızda olun. Uzmanları çağırdığımız bilgilendirme etkinliklere katılın, tartışmalarda yer alın.Uskumruköy veya çevre köylerde ve sitelerde oturuyorsanız aramıza katılın. Kayıtsız kalmak yerine, tarafınızı harekete geçerek belli edin. Yüzlerce kişi olalım ki sesimiz daha da gür çıksın, etkimiz daha büyük olsun."

Açıklamada son olarak, "Bu santral buradan kaldırılana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" vurgusu yapıldı.