Üst üste 2 ceza yiyen kural tanımaz taksici: Reis, yine sana oy vereceğim

İstanbul Üsküdar'da denetim sırasında önce yayaya yol vermediği, daha sonra da emniyet kemerini takmadığı için ceza kesilen kural tanımaz taksici, Erdoğan’a olan hayranlığını gizlemedi: “Reis, 20 yıldır sana oy veriyorum yine vereceğim, bunlarla alakası yok.”

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir taksicinin, üst üste iki ceza yedikten sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Üsküdar'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin denetimi sırasında yayaya yol vermediği için ceza yazılan taksi şoförü, duruma sinirlenerek aracına bindi.

Emniyet kemeri takmadan ve patinaj çekerek kontrol noktasından uzaklaşan taksi şoförünü, motosikletli ekipler ileride bir kez daha durdurdu. Ekipler bu kez de taksi şoförüne kemer takmadığı için ceza kesti. Taksiciye toplamda 2 bin 353 lira ceza uygulandı.

DURUMUNDAN ŞİKAYET ETTİ AMA ‘REİS’TEN VAZGEÇMEDİ

Denetimde ceza kesilen taksi şoförü, "Kemerimi ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin lirayı 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu” dedi.

Taksici buna rağmen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan hayranlığını gizlemedi. “Yaptığımız iş zaten stresli, Kemerim takılıydı” ifadelerini kullanan taksici, kendisini çeken kameralara şöyle seslendi:

“Bu haber yayınlanacak mı? Hangi kanalda çıkacak? Söyleyin de izleyeyim bari. Akşam haberleri mi? Yazlıklar olsun. 1 haftalık kazancım 2 tane cezaya gitti. Reis, 20 yıldır sana oy veriyorum yine vereceğim, bunlarla alakası yok.”