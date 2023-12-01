Usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

Usta oyuncu Can Gürzap, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin önde gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından Can Gürzap, 79 yaşında hayatını kaybetti.

2018'de ciddi bir trafik kazası geçiren usta oyuncu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

Tiyatroda 52 yıl aktif olarak yer alan sanatçı Gürzap'ın vefatını, televizyoncu Armağan Çağlayan duyurdu.

Usta oyuncunun fotoğrafını paylaşan Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yattığınız yer nur olsun Can Bey…. Huzur bulun" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürzap için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu Can Gürzap’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/uTaZStMdjS — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 1, 2023

CAN GÜRZAP KİMDİR?

26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğan Can Gürzap, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Gürzap, 2018 yılına kadar çok sayıda film, dizi ve tiyatroda yer aldı.

GÜRZAP'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Can Gürzap'ın rol aldığı diziler ve filmler ise şöyle:

2016 – 2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Rüstem)

2013 – 2014 – Medcezir (Asım Şekip Kaya)

2010 – Gelecekten Bir Gün (Timur)

2010 – Bir Avuç Deniz (Cengiz Akbay)

2007 – 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Davut Tataroğlu)

2006 – Rüyalarda Buluşuruz (Adnan)

2006 – Aşk Beklemez (Harun)

2004 – Halk Düşmanı (Önder)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Selçuk Aykan)

2002 – Seni Yaşatacağım (Ekrem)

2002 – Aşk ve Gurur (Vedat Timur)

2001 – Derman Bey (Baha)

2000 – Beyaz Yalanlar (Saylan)

1994 – Yorgun Ölüm

1994 – Bir Aşk Uğruna

1993 – Yorgun Savaşçı (Yüzbaşı Cemil)

1993 – Ağrı’ya Dönüş

1991 – İlk Aşk

1987 – Ateşten Günler (İhsan)

1984 – Yangın (Şahin)

1983 – Metres (Orhan)

1983 – Kartallar Yüksek Uçar (Mustafa Karabulut)

1979 – Yorgun Savaşçı (Yüzbaşı Cehennem Cemil)

1978 – Yaşam Kavgası (Reşit)

1977 – Sırça Kümes (Türkçe Seslendirme)

1974 – Unutulanlar (Nevin Seval’in Eşi)

1973 – Bir İntihar (Ölmek İsteyen Adam)