Usta oyuncu Öztan son yolculuğuna uğurlandı

Yunis ALAÇAM

Kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı.

Unutulmaz oyuncu, İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene sevenleri ve yakınları katıldı. Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı.

"Gamzeli güzel" olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi. Öztan, "Ortadirek Şaban", "Doktor Civanım", "Yıldızlar da Kayar" ve "Aşk Kapıyı Çalınca"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sevilen filmde rol aldı.