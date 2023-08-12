Usta şair Can Yücel sevgi ve özlemle anılıyor

Türk edebiyatının büyük şairlerinden Can Yücel'in yaşama veda edişinin üzerinden 24 yıl geçti.

12 Ağustos 1999'da 73 yaşında yaşama veda eden usta şair Can Yücel bugün özlemle anılıyor.

Hayata vedasının üzerinden 24 yıl geçen Can Yücel, taşlama ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde kullandığı yalın dili ve buluşlarıyla edebiyatseverlerin dikkatini çekti.

Arkasında Sevgi Duvarı, Sakız Ağacı, Yeşilmişik, Sardunyaya Ağıt, İşçi Marşı ve Bizim Deniz gibi unutulmaz eserler bırakan Can Yücel, 21 Ağustos 1926’da İstanbul’da dünyaya geldi. Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in oğlu olarak edebiyatla küçük yaşta tanıştı.

Orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü'nde okudu. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Yücel, bir süre Londra'da BBC Radyosu'nda çalıştı.

Türkiye'ye dönüşünde Bodrum'da turist rehberliği yapan Yücel, daha sonra İstanbul'a yerleşti ve bağımsız çevirmen olarak yaşamını sürdürdü.

İlk şiirlerini 1950 yılında ‘Yazma’ adlı kitapta toplayan Can Yücel, ‘Toplumsal sorunların yarattığı izlenimlerin ağırlığından kurtulmak istermiş gibi’ kimi taşlama, kimi bıçak ile işleyen duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde, yalın dili ve buluşları ile dikkati çekti.

1945-1965 yılları arasında "Yenilikler", "Beraber", "Seçilmiş Hikâyeler", "Dost", "Sosyal Adalet", "Şiir Sanatı", "Dönem", "Yöne", "Ant", "İmece", "Papirus" adlı dergilerde yazdı.

CHE VE MAO'DAN ÇEVİRİLER YAPTIĞI İÇİN HAPSE GİRDİ

Che Guevara ve Mao’dan yaptığı çeviriler sebebiyle 12 Mart 1971 darbesi döneminde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1974’te genel afla çıktı.

Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Ölüm ve Oğlum, Canfeda’nın da aralarında olduğu çok sayıda şiir kitabı çıkardı. William Shakespeare, Federico Garcia Lorca, Bertholt Brecht gibi büyük yazarların eserlerini Türkçeye kazandırdı.

1996 yılında Emek Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 1999 seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin İzmir milletvekili adayı oldu.

Can Yücel, 12 Ağustos 1999’da İzmir’de yaşamını yitirdi. Usta şairin mezarı Datça'da bulunuyor.