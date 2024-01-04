Usta sanatçı Ayla Algan hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, hayata gözlerini yumdu.

Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, hayata gözlerini yumdu. Ayla Algan'ın geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 86 yaşındaki Algan, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.

Algan, Sadri Alışık'la birlikte rol aldığı kült film Ah Güzel İstanbul'da Ayşe karakterini canlandırmıştı.

Usta sanatçı Algan, çok sayıda tiyatro, sinema ve dizilerde de yer almıştı. Algan, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Hamlet oyununda oynarken hem Ophelia hem de erkek karakter Hamlet'i canlandırdığı için 'Erkek Hamlet' olarak anılıyordu.

AYLA ALGAN KİMDİR?

Ayla Algan, 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren piyano, bale ve şan dersleri alan Algan, ortaokulu İstanbul’da Notre Dame de Sion’da, lise eğitimini Fransa’da Versailler Lisesi'nde tamamladı. Beklan Algan’la tanışmasından altı ay sonra 1933 yılında evlendi. Ardından eşiyle birlikte Amerika'ya giden Algan, Actors Studio'da tiyatro eğitimine başladı.

Muhsin Ertuğrul’un ABD’den kendisini Türkiye’ye çağırması üzerine 1960 yılında Türkiye’ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Birçok oyunda rol alan Ayla Algan, "Ah Güzel İstanbul" filmindeki performansıyla dikkat çekti.

1972-1979 yılları arasında Paris'te yaşayan ve müzikle ilgilenen Ayla Algan, 1980'de Berlin'e gidip orada tiyatro çalışmaları yaptı.

Sanat hayatına birçok ödül sığdıran Ayla Algan, "Seni Seviyorum Rosa", "Harem Suare", "O da Beni Seviyor" gibi onlarca filmde ve "Biz Size Aşık Olduk", "Üzgünüm Leyla", "Aliye" gibi çeşitli dizilerde rol almıştır.

Ayla Algan, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.