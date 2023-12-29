Usulsüz ihaleyle işsiz bırakılan 72 işçiden Ankara Üniversitesi önünde protesto

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Cebeci Hastanesi'nde Antıp A.Ş. çalışanı 72 işçi şirket değişimiyle yeni yılda işsiz bırakıldı. Sürecin usulsüz bir ihaleyle başladığı ve işçilere son güne kadar haber verilmediği belirtilirken Üniversite yönetimiyle görüşmek isteyen işçiler rektörlük binası önünde protestoya başladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Cebeci Hastanesi'nde Antıp A.Ş. çalışanı 72 işçi, şirket değişimiyle yeni yıl öncesi işsiz bırakıldı.

İşsiz bırakılan işçiler, yaşanan süreci rektörlük binası önünde protesto ediyor. Temsilci olarak aralarından 4 kişiyi seçen işçiler, Üniversite yönetimiyle görüşmek için randevu talebinde bulundu. Görüşmenin gerçekleşmemesi veya görüşmeden olumlu sonuç çıkmaması durumunda işçiler protestoya devam edecek.

TAZMİNATLAR ÖDENMİYOR

Öte yandan BirGün'ün edindiği bilgiye göre, Antıp A.Ş., 'yeterli parası olmadığı için' işçilere tazminatlarını ödeyemediğini söyledi.

USULSÜZ İHALE İLE YANDAŞ FİRMAYA GÖREV

Şirket değiştirme süreci ise 7 ay önce başladı. BirGün'ün edindiği bilgiye göre mayıs ayında rektörlük, usulsüz ihaleyle Antıp yerine yandaş bir firmayı görevlendirdi. Taşeron firma bundan haberdar olup savcılığa suç duyurusunda bulundu ve ihale iptal edildi.

İHALE YİNE AYNI FİRMAYA VERİLDİ

1 ay sonra yeni ihale yapıldı ve ihaleyi tekrar aynı firma kazandıktan sonra yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. 20 Kasım'da üst mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı iptal edilirken 72 işçinin 31 Aralık itibariye işten çıkarılmasına karar verildi.

İŞÇİLER OYALANDI

İşçiler ise son güne kadar 'Bu iş düzelecek' sözleriyle oyalandı. Rektörlük, baskılar nedeniyle 4 Ocak'ta işçilere randevu verse de bugün itibariyle işsiz kalacak işçiler Üniversite yönetimiyle gün içinde görüşmek istiyor.