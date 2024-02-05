Usulsüzlükten feragat edildi!

Haber Merkezi

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski kayyumu Mustafa Yaman döneminde “Temsil ve Ağırlama Giderleri” adı altında gerçekleştirilen 11 milyon 481 bin TL’lik usulsüz harcamaya dair davalar, yeni kayyumun “feragat” kararı gerekçesiyle düşürüldü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 2016-2020 yılları arasında kayyum olarak atanan Mustafa Yaman, görev yaptığı dönemde Çağakan Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş. isimli firmaya toplamda 11 milyon 481 bin 581 TL değerinde “Temsil ve Ağırlama Giderleri” adı altında usulsüz faturalar kestiği tespit edilmişti. MA'nın haberine göre, söz konusu firmaya ait otelin kapasitesinin 4 katı kişiyi bir gecede ağırladığı, yine kapasitesinin çok üzerinde yemek verdiği tespitinin ardından başlatılan müfettiş incelemesinde, usul ve mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, firmalara fazla ödeme yapıldığı belirlendi.

Kayyum yönetiminin yenilmeyen yemeklere fatura kestiği, yapılmayan konaklamaları yapılmış gibi gösterdiği kayıtlara yansıdı. Hazırlanan raporlar kapsamında aralarında dönemin kayyumı Mustafa Yaman’ın “manevi kızı” olarak tanınan Merve Erciyas Çatal ile dönemin daire başkanlarından Füsun Karaboğa ve Çağakan Turizm isimli şirketin de olduğu çok sayıda kişi hakkında Mardin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davalar açıldı. Davalar devam ederken, sanık avukatları mahkemede, Büyükşehir Belediyesi ile sanıkların karşılıklı olarak davalardan feragat ettiği yönünde savunma yaparak, davaların düşürülmesini istedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumunun, 14 Aralık 2023 tarihinde memur encümenlerle oluşturduğu Belediye Meclisi’nde feragat etme kararı alındığı öğrenildi. Alınan kararda, “Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Çağakan Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş. arasında açılan davalar, icra takipleri, alacak ve borçların tamamından karşılıklı feragat edilerek sulhen çözülmesine karar verildi” denildi.