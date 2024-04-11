Utanç dolu istismar tablosu

Çocukların istismarına yönelik dava dosyası istatistikleri, ülkenin utanç tablosunu ortaya koydu. Bu yıl çocuk istismarı şüphesiyle açılan dosya sayısı 31 bin 216’ya çıkarken 7 bin 88 kişi 2023’te istismardan mahkûm edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Adalet Bakanlığı istatistikleri, ülkenin utanç dolu tablosunu gün yüzüne çıkardı. 2023 yılında ceza mahkemelerinde, “çocukların cinsel istismarı” kapsamında binlerce yeni dosya açıldı. 2022 yılından devredenlerle birlikte ceza mahkemelerindeki toplam dosya sayısı ise 30 bini aştı. 2023 yılında çocukların istismarı suçu kapsamında ceza mahkemelerinde toplam 14 bin 919 dosya karara bağlandı. Dosyalardaki sanık sayısının 16 bin 472, isnat edilen suç sayısının ise 18 bin 739 olduğu bildirildi.

BİNLERCE İSTİSMAR SUÇLUSU

Çocuğa cinsel istismar suçundan 2023 yılında 7 bin 88 kişi cezaevine girdi. Ceza mahkemelerinde çocuk istismarından yargılanan 344 kişinin cezası ise “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” uygulaması ile ertelendi. Çocuğa istismardan beraat edenlerin sayısı ise istatistiklere, 7 bin 108 olarak yansıdı. Ceza mahkemelerinde, “çocukların cinsel istismarı” kapsamındaki toplam dosya sayısının 31 bin 216 olduğu bildirildi.

Dosyalarda, “sanık” sıfatıyla yer alan kişi sayısı ise kayıtlara, 35 bin 5 olarak geçti. Çocukların cinsel istismarı suçundan açılan dosyaların ortalama görülme süreleri de verilerde paylaşıldı. Buna göre, 2019 yılında 299 gün olan çocukların istismarı dosyalarının karara bağlanma süresi 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla 426 gün, 304 gün, 311 gün ve 321 gün olarak gerçekleşti.

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SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Türkiye’de, ailesi tarafından en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısı 170 bine dayanırken hemen her yıl on binlerce çocuk da suça sürükleniyor. 2018 yılında 36 bin 692 olan suça sürüklendiği için hakkında dava dosyası açılan çocuk sayısı, 2019-2023 döneminde şöyle sıralanıyor:

• 2019: 36 bin 623

• 2020: 24 bin 586

• 2021: 36 bin 235

• 2022: 30 bin 300

• 2023: 38 bin 649