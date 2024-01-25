Utanmadan savundular

Çorlu Tren Katliamı davasının karar duruşması dün görüldü. Tüm sanıkların tutuksuz yargılandığı davada, sanık avukatları pişkince savunma yaparak “Sanık Mümin Karasu mükafatlandırılmalıdır” dedi.

Oğulcan AYDIN

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin 13 sanıklı davanın karar duruşması dün görüldü. Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülen duruşma başladıktan sonra esas hakkındaki mütalaa Cumhuriyet Savcısı tarafından okundu. Ardından katliamda hayatını kaybeden yurttaşların yakınları mütalaa hakkındaki görüşlerini beyan etti. Davada söz alan kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz ise şunları söyledi:

"Siz bizi anlamaya çalışmadınız. Tanık olarak dahi getiremediğimiz yöneticilere ulaşamadık. Şirket kurup ihaleler aldılar. Sanıklar görevden alınmadılar, tutuklanmadılar. Mümin Karasu hakkında tutuklama kararı verdiniz. 15 günlük cezada bile kafamızı yastığa huzurla koyduk. Sizin hükmünüz zaten belli. Üst yönetimi madem göremedik, buradakiler gidemesinler. Tutuklansınlar"

RAPORLAR ORTADA

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ardından söz alan avukat Yalçın Deniz Özen, şunları kaydetti: "TCDD, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devlet tekelindeydi. AKP iktidarı özelleştirme kapsamında bu dev yapıyı tasfiye etmeye başladı. Demiryolu arazileri imara açıldı. Bu bazı yerlerde altyapıyı bozdu. 2011 tarihli KHK 655. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, regüle edeceğini bildiriyordu. Bu kanunun en önemli sonucu özel şirketler kendilerine ait şirketleşmesi haline geldi. TCDD bir otobüs firması gibi özel şirket haline geldi. Kurum sermaye çıkarlarını gözeten bir kurum haline geldi. Bilirkişi raporlarında her şeyin dayandığı yer bu nokta oldu. Çorlu’da ne oldu? 4 sanık sandalyelere oturdu. En kıdemlisi Demir bakım müdürüydü. Bütün süreç boyunca, TCDD AŞ ‘kader’ olarak inandırmaya çalıştılar. TCDD’nin bu faciaları engellemeye ehil personeli ve altyapısı yoktu.”

Avukat Yunus Tuğlu ise kusurlu olarak gösterilen asıl karar mercilerindeki kişiler hakkında yargılama yapılmadığını ve mütalaanın önemli kısmına katılmadıklarını dile getirdi. Yargılamanın ‘olası kasttan’ yapılmasını talep eden Tuğlu, "Raporlara göre bu kaza engellenebilirdi" dedi. Sanık Karasu’nun avukatı Zekeriya Şerbetçioğlu ise pişkin bir savunma yaparak "Olası kastla ölümü gösterip bilinçli taksiri cebe koyarak sıtmaya razı etmek istiyorlar. Doğal afeti hiç olmamış gibi göstermek istiyorlar. Mümin Karasu mükafatlandırılmalıdır" dedi. Açıklamaların ardından avukatlar arasında sözlü tartışma çıktı.

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AİLELER ADALET TALEP ETTİ

Aileler, dava öncesinde Çorlu Santralı’ndan başlayarak “Adalet istiyoruz” yazılı pankartla ve “Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek”, “Hak, hukuk, adalet, kaza değil cinayet” sloganlarıyla duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne yürüyüş gerçekleştirdi.