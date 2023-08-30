Üyeler güçlenirse parti de güçlenir

Hüseyin ŞİMŞEK

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP, bir yandan ilçe kongrelerini tamamlarken diğer yandan Ekim ya da Kasım ayında yapılacak büyük kurultayda hayata geçecek yeni tüzük ve program için çalışıyor. İki ayrı genel başkan yardımcısının sorumluluğundaki çalışmalar kapsamında parti üyelerinden binlerce öneri geldi. En önemli talep, üyelerin sorumluluğunun artırılması olarak öne çıkıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcılarından Zeynel Emre CHP’nin yeni tüzüğü için, Yunus Emre ise yeni programı için çalışmalarını sürdürüyor. Partideki değişimin kişiye indirgenmemesi ve ilkelerde yenilenme kararının ardından başlayan değişiklik çalışması kapsamında partiye iletilen öneri sayısı, 11 bini geçti. Tüzük çalışma grubu tarafından kategorilere ayrılan çalışmalar, Eylül ayı içerisinde taslak çalışma olarak kaleme alınacak.

ÜYELER BELİRLESİN

Çalışmanın son şekli, büyük kurultayda verilecek. Partilerden gelen önerilerde, CHP’nin iktidara gelmesinin formülünün üyeler olduğu kaydedildi. Partililer, genel başkanın, milletvekili adaylarının, belediye başkanı adaylarının, parti meclisi üyelerinin ve il ile ilçe başkanlarının delegeler tarafından değil, üyeler tarafından belirlenmesini istiyor.

ÖN SEÇİM TALEBİ

İttifak halinde seçime girme, erken seçim kararının alınması gibi nedenlerle düzenlenmeyen ön seçimin ise şartlara bağlı olmaksızın yürürlükte olması gerektiği vurgulanıyor.

Delege seçimlerinin müdahaleye açık olduğunu ve liste kavgalarının yaşandığını bildiren partililer, üyelerin aktif katılımının sağlanması durumunda vatandaşların adayları ve parti yönetimini sahipleneceğini, iktidar hedefinin bu aşamada gerçekleşeceğini vurguladı. En kötü ihtimalle ilk aşamada ilçe başkanlarının ve delegelerinin üyeler tarafından belirlenmesi gündemde. Milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde de kadın ve gençlik kotalarının artırılarak yeni tüzükte yer alması da konuşulanlar arasında.