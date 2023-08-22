Uykusuzluk kaza getiriyor

Yozgat’taki katliam gibi kazada 12 yolcu hayatını kaybetti. Kazanın ardından uzmanlar ‘ihmal’ konusunu gündeme getirirken şoförler ise “Ehliyeti var diye, eğitim verilmeden şoförler uzun yola çıkarılıyor” dedi.

Oğulcan AYDIN

Ülkede son günlerde sıklıkla otobüs kazaları yaşanıyor ve pek çoğu ölümlerle sonuçlanıyor Bu kazaların son örneği Yozgat’ta yaşandı. Kamil Koç Turizm Firması’na ait yolcu otobüsü kontrolünü kaybederek şarampole yuvarladı. 31 yolcuyu taşıyan otobüste kazanın ardından 12 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından ‘ihmal var mı’ sorusunu gündeme geldi. Şoförler ağır çalışma koşullarına dikkat çekerek, eğitimlerin yetersiz olduğunu ve dinlendirilmeden yola çıktıklarını söyledi.

Yol ve Güvenlik Uzmanı Mert İntepe, konuya ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada önlem alınması yönünde çağrı yaptı. İntepe, şunları söyledi: “Dikkatli olmak bu zincirin son halkası. Her şey şoförlerin üzerine yıkılmamalı. Ülke trafiğinde para kazanmak zorunda olan emekçilerin psikolojik yükleri, ekonomik ve fizyolojik şartları çok ağır. Bu şartlar iyileştirilmeden, bu sürücülerin de insan olduğunu düşünmeden rota planlamak trafik kazası ihtimalini açık hale getiriyor. Yoğunluk ve gece sürüşü riskleri de mevcut.”

‘Trafik Bakanlığı’ kurulması gerektiğini söyleyen İntepe, “Trafik kazaları çözümsüz hale geldi. Eğitim verilmeli ve bu durumların takibi açısından bakanlık kurulması şart” dedi. Şoförlerin yaşadığı sorunlara da değinen İntepe “Dinlenme saatlerine uyulmuyor. Saatlerce yol gittikleri için psikolojileri bozuluyor. Dinlenme şartları da insani değil. Sıcaklık çok yoğun, bu tür durumlar şartları daha da ağırlaştırıyor. İnsanlar öfkelenebiliyor. Bu insanlar 24 saat direksiyonda. Haliyle bu durum, sinirli hale getirdiği gibi, psikolojik olarak insanı reaksiyon gösteremez hale getiriyor. Düşünemez hale geliyorsun” dedi. Emekçilerin para kazanmak uğruna ailelerini dahi unuttukları raddelere gelebildiklerini ifade eden İntepe, “Yeni insan yetiştirmek, araç takip ve kamera sistemleri şart. Firmanın da yasal şartları sağlaması gerekiyor” diye konuştu.

ŞOFÖRLER İSYAN ETTİ

Uzun yol şoförleri de yaşanan kazalara ilişkin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Uzun yol şoförü M.B., “Uzun mesai saatleri var, biz ezilen kesimiz. Havalar 30 derece dolaylarında geziyor, biz otobüste yatıyoruz. Takograflar yetmiyor. Sürekli sıra yaptırmak peşindeler. Cumartesi ve pazar günleri dahi dinlemek yok. Ağır şartlar altında eziliyoruz. Bazı araçlar asla durmuyor” dedi. Şoför E.D. ise eğitim verilmeden şoförleri direksiyon başına getirildiğini söyledi. E.D., firmaların kar amacı güttüğünü belirterek “Aldığımız bilgiye göre, kaza yapan şoför emekli polismiş” diye konuştu. Uzun yol şoförü S.T. ise “Patronlar sadece kazanmak istiyor. Bizim durumumuzu düşünen yok. Sonuç olarak kaza yaşanıyor. Ehliyeti olan şoför oluyor ve verilen bir eğitim yok. Bu durumu firma sahibine bildirdiğimizde, ‘İşi beğenmiyorsan bırak git’ diyorlar. Örneğin, 24 saat yol yaptıktan sonra, 1 saat dinlenmeden geri dönmemi istiyorlar. Ortada bir sahipsizlik var” dedi.

Konuya ilişkin Türkiye Otobüs Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Özcan ise özetle şunları sıraladı:

•Şoför meslek yüksekokulları açılmalı.

•Tek seferlik paralar ve iki günlük sigorta girişleri ile seferler yapılmamalı.

•Yeni teknolojik otobüsler için şoförlere eğitim verilmeli.

VALİ, ŞOFÖRÜ HEDEF ALDI

Sivas’tan İstanbul’a hareket eden otobüs sabaha karşı kaza yaptı. Kazada şoförün de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından yaralanan yolcular yaşadıklarını anlattı. Yolcu Muhittin Ateş, “Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. Bayılmışım. Uyandığımda şarampole düştüğümüzü gördüm. Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi” dedi. Yolcu Cihat Çalışkan, "Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü" diye konuştu. Öte yandan aracı kullanan A.T isimli şoförün kalp krizi geçirmiş olabileceği ifade edilirken yapılan incelemede aracın takografının 80 -90 kilometrede takılı kaldığı belirlendi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da kaza yerinde yaptığı açıklamada "Dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz” dedi. Öte yandan kazanın ardından siyasiler taziye mesajı paylaştı.

OTOBÜS KAZALARI BİTMİYOR

2023’ün ilk 7 ayında yaşanan, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan bazı kazalar şunlar:

•Erzurum-Kars yolunda 3 hafta önce bir kaza meydana geldi. Sarıkamış ilçesinde Turgutreis isimli yolcu otobüsünün viyadükten düştüğü kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

•20 Ağustos pazar günü, Diyarbakır Bismil Sanayi Girişi mevkiinde gerçekleşen kazada 18 kişi yaralandı.

•30 Temmuz’da Kars Sarıkamış’ta kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.