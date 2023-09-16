Uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun oğlu, ABD'ye iade edildi

Meksikalı 'El Chapo' lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez, ABD'ye iade edildi.

Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez, ABD'ye iade edilmişti. ABD'nin yakalanması için 5 milyon dolar para ödülü koyduğu Guzman, ocak ayında Meksika'nın kuzeyinde gözaltına alınmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Guzman'ın Meksikalı yetkililerce ABD'ye iade edildiği duyuruldu. Başsavcı Merrick Garland da açıklamasında, Guzman'ın iade edilmesi sürecinde desteği için Meksika'ya teşekkür ederek, "Bu faaliyet, Adalet Bakanlığı'nın Sinaloa karteline yönelik tüm operasyonlarının son adımıdır. Topluma zarar verenlerin adalete hesap vermesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

ÇATIŞMAYLA YAKALANDI

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Ovidio Guzman, 5 Ocak'ta, Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, güvenlik güçleriyle çatışmış 10 askerin ölümüne, 35 askerin de yaralanmasına neden olmuştu. Ordunun operasyonlarında ise 19 çete mensubu öldürülmüş, 21 kişi ise gözaltına alınmıştı.

EL CHAPO'YA MÜEBBET HAPİS

'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD’de Temyiz Mahkemesi, geçtiğimiz yıl ocak ayında El Chapo hakkında verilen kararı onamıştı. 2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

TAHLİYE EDİLEN EŞİ, SUÇLARINI KABUL ETMİŞTİ

Yine ABD'de tutuklu bulunan El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro ise, 3 gün önce açık cezaevinden tahliye edildi.

Yakalandıktan sonra ABD’deki federal mahkemede yargılanan Aispuro, 30 Kasım 2021 tarihindeki duruşmada Guzman’ın uyuşturucu kaçakçılığı işlerine yardım ettiği ve kocası hapisteyken kartelin diğer ortakları ile kocası arasında aracılık yaptığı suçlamalarını kabul etmesi üzerine 3 yıl hapis ve 4 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı.