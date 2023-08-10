Uyuşturucu batağı derin, iktidar seyirci

“ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı” 2023’ün henüz ilk yarısında 41 bin 529 başvuru aldı. Başvurular, ülkedeki bağımlılık oranının korkunç boyutlarda arttığını ve iktidarın eylemsizliğini ortaya koydu.

Haber Merkezi

CHP Milletvekili Dr. Murat Emir, Türkiye’deki uyuşturucu kullanımının korkunç boyutlarda arttığını gözler önüne seren verileri açıkladı. Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Hattı ALO 191’e her yıl ortalama 60 bin başvuru yapıldığını anımsatan Emir, 2023’ün henüz ilk yarısında bu sayının yakalandığını belirtti.

Gençlerin uyuşturucu batağına düşmesine AKP iktidarının seyirci kaldığını savunan Emir, şu verileri paylaştı: “Uyuşturucu ile yeterince mücadele edilememesi sonucu ALO 191’e yapılan başvuruda patlama yaşandığını tespit ettik. Sağlık Bakanlığı’nın raporlarına göre 2015’ten 2021 sonuna kadar ALO 191’e 358 bin 627 çağrı yapıldı. 2022’de ise sisteme internet başvuruları da dahil edildi. Böylelikle uyuşturucu ve alkol bağımlılığı için yardım isteyen kişi sayısı 2015-2022 döneminde 1 milyon 88 bin 741’e ulaştı. Bir başka değişle, yıllık ortalama 60 bin çağrı alan ALO 191, 2023 yılının yalnızca altı ayında ise 41 bin 529 başvuru ile yıllık ortalamaya yaklaştı. Biliyoruz ki bu tablo karşısında iktidar, maalesef seyirci kalmayı sürdürecek.”

GERÇEĞİN ÜZERİ ÖRTÜLÜYOR

Sağlık Bakanlığı’nın, 2023’ün ilk yarısında bağımlılığı konusunda yardım isteyen kişilerin internet başvurularına yönelik istatistikleri kamuoyundan kaçırdığını iddia eden CHP’li Emir, verilere yönelik şu değerlendirmelerde bulundu: “AKP iktidarında çok sık karşılaştığımız bir durum bu. Veri kaçırarak, gerçeğin üzerini örterek yokmuş gibi davranılıyor. Oysa bizim bu korkunç tabloyu görmek için resmi verilere ihtiyacımız yok. Türkiye’nin sosyoekonomik olarak kötü durumdaki mahallelerinde uyuşturucu satıcıları cirit atıyor. Şimdilerde AKP Milletvekili olan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik, ‘Gördüğünüz yerde bacaklarını kırın’ tavsiyesi vermişti. AKP döneminde devlet ciddiyeti de ayaklar altına alındı. Şov yapmayı bırakın, gençlerimizi bu bataktan kurtarma için etkin bir mücadele başlatın.”

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BAĞIMLILIK YAŞI 9’A KADAR DÜŞTÜ

HDP Çocuk Komisyonu’nun "Diyarbakır Çocuk Raporu"nda, çocukların bağımlılık yaşının 9’a düştüğüne işaret edilerek, "Çocuklar savaş ve şiddetin mağduru" denildi. HDP Çocuk Komisyonu, 6-8 Ekim 2022 tarihlerinde çocuk alanında çalışan ya da çalışma alanlarından biri çocuk alanı olan 23 kurumu ziyaret etti. Komisyon, ayrıca 2023 Haziran ayı içerisinde Diyarbakır’daki çocuk kurumlarıyla rapordaki temalar bazlı bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. MA’da yer alan habere göre, eğitim, çocuk işçiliği, hukuk, bağımlılık gibi pek çok konunun ele alındığı raporda Diyarbakır’da bir bütün olarak yaşanan en akut sorunların başında gelenin madde bağımlılığı olduğuna dikkat çekildi. Raporda, bağımlılık yaşının 9’a düştüğü ve son yıllarda özellikle okulların kendisinin bu maddelerin satış yeri haline getirilmesinin neredeyse kamusal bir bilgi haline geldiğine vurgu yapıldı. Raporda, “Bağımlılığa ilişkin veriler ilgili kurumlar tarafından paylaşılmamaktadır" denildi.

NARKOTİK SUÇLAR ARTIYOR

Cezaevlerindeki her beş hükümlüden birinin uyuşturucu ile ilgili suçlardan hüküm giyenlerden oluştuğu belirtiliyor. 2022 yılında uyuşturucu madde kullanmak veya satmak suçlarından güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısının ise 27 bin 78 olduğu ifade ediliyor.