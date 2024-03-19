Uyuşturucu batağı derinleşiyor

Baronlar ve karteller için bulunmaz ülke konumuna gelen Türkiye’de yalnızca 2023 yılında 10 ton 976 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. Ayrıca sahte içki ve tütün kaçakçılığında da adeta patlama yaşandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılı faaliyetlerine yönelik verileri, Türkiye’deki uyuşturucu batağının ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlığın verilerine göre, 2023 yılında 10 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 2023 yılında, yalnızca Ticaret Bakanlığı’na bağlı birimlerin 727 adet yakalama gerçekleştirdiği öğrenildi. 2023 yılında ele geçirilen uyuşturucu maddenin büyüklüğü ise 10 tonu aştı.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 727 adet yakalama ile 11 bin 976 kilogram uyuşturucu madde ele tespit edildi. 2023 yılında yakalanan uyuşturucu miktarına yönelik detaylar da dramatik tabloyu ortaya koydu. 2023’te İskenderun Limanı’nda bin 197 kilogram, “Captagon” ele geçirildiği bildirildi.

Aralarında İstanbul Havalimanı’nın da yer aldığı uyuşturucu madde yakalanan yerler ve yakalanan maddenin miktarları şöyle sıralandı:

• Ambarlı Limanı: 1,1 ton, asfalta emdirilmiş vaziyette kokain, 424 kilogram captagon,

• Sarp Gümrük Kapısı: 1 ton, pamuğa emdirilmiş metamfetamin,

• İpsala Gümrük Kapısı: 600 kilogram esrar,

• İstanbul Havalimanı: 427 kilogram metamfetamin, 79,4 kilogram afyon sakızı

• Habur Sınır Kapısı: 227, 245 ve 314 kg olmak üzere toplam 786 kg likit metamfetamin,

• Tekirdağ Limanı: 113 kg kokain.

TÜTÜN KAÇAKÇILIĞI

Tütün ürünlerine gelen fahiş zamların ardından kaçak tütün ürünlerinde de çarpıcı artış yaşandı. 2021 yılında tütün kaçakçılığı ve kaçak sigara gibi konularda 986 olay yaşanırken olay sayısı 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla bin 755 ve 2 bin 95 olarak gerçekleşti. Merdiven üretilen ve yakalanan alkolün tutarı da dikkati çekti. Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında 7 bin 386 litre sahte üretim alkollü içecek yakalandığını duyurdu.