Uyuşturucu, çeteleşme ve yozlaşmaya karşı panel

Haber Merkezi

Karadolap Halk İnisiyatifi, “Uyuşturucu Çeteleşme ve Yozlaşmanın Kaynakları ve Çözüm Yolları” başlıklı panel düzenliyor. BirGün yazarları Timur Soykan ve Ozan Gündoğdu’nun katılımları ile düzenlenecek panel, yarın saat 17.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yeşilpınar Yüzme Havuzu Tesislerinde gerçekleştirilecek.

Dayanışmanın ve kararlı olmanın öneminin altının çizildiği çağrı metninde ise şu ifadelere yer verildi: “Mahallemizin en anlamlı ifadesi ‘biz’ ve ‘beraberlik’ duygusunu unutmadık! Unutturmayacağız! Karadolap Halk İnisiyatifi geçmişten bugüne mahallemizin yarattığı tüm birikim ve değerleri kendine rehber edinerek yürüyor. Emeğin, yoksullukla mücadelenin, ilericiliğin, birbirine sahip çıkmanın, omuz omuza vermenin dahası kardeşleşmenin temel alındığı değerler bütünü ile çıkıyor yola. Mahallemizin yozlaşma, gericileşme, insani değerlerden uzaklaştırılma ve bencilliği doruk noktasına getiren tüm girişimlere karşı bir set örme anlayışıyla ilerliyor.”