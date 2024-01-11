Uyuşturucu çetesinin yargılandığı davada skandal diyaloglar

Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla suç örgütü kurduğu iddia edilen 17'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada skandal diyaloglar yaşandı. Tutuklu sanık Hüseyin Pirecioğlu, mahkeme başkanına "Bonzai iyi ısıtır başkanım" diye seslendi.

Zonguldak'ta, geçen yıl 5 Mayıs'ta 4 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Emircan İleri'nin (43) lideri olduğu öne sürülen uyuşturucu satmak amacıyla kurulmuş örgüte üye olduğu iddia edilen 32 kişi eş zamanlı baskınlarla yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece örgüt lideri olduğu iddia edilen Emircan İleri (43) ile birlikte çete üyesi olduğu öne sürülen Yüksel Kocasoy (59), Batuhan Yıldırım (21), Bircan İleri (72), Ejder İleri (49), Emre Köse (27), Erçin Taşçıoğlu (43), Gökhan Türkmen (34), Mehmed Çakır (29), Mert Dikici (28), Ogün Akbulut (32), Ömer Etçioğlu (47), Selahattin Köse (31), Serdar Kuyucu (40), Ufuk Sarıkaya (37) ve Yıldırım Üçer (47) kişi tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tutuksuz sanıklardan 2'si ise işledikleri başka suçlardan dolayı tutuklandı. Dün başlayan yargılamada, polis ifadesinde örgüt şemasını açıklayan ancak mahkemede ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyleyip duyduğu dedikoduları anlattığını ifade eden Hüseyin Pirecioğlu (44), duruşma sonunda tutuklandı. Dosya kapsamında tutuklu sanık sayısı 17'ye yükseldi.

SKANDAL DİYALOGLAR

32 sanığın yargılanmasına bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Uyuşturucu ticareti suçlamasını reddeden F.K., uyuşturucu maddeyi sadece Ejder İleri'den aldığını söyledi.

Diğer sanıklardan bazılarıyla birlikte masa kurulacağı iddiası sorulan sanık, "Bunlar met içmekten kafayı yemişler. Ne konuştuklarını bilmiyorlar. Öyle bir yapılanma duymadım. Ben de kafayı yemek üzereyken şimdi içerideyim" cevabını verdi.

"KİMDEN KORKUYORSUNUZ"

Karakoldaki ifadesinde Emircan İleri hakkında uyuşturucu baronu ifadesini kullanan F.K. mahkemede yapılanmayı duymadığını söyleyince, mahkeme başkanı, "Siz bu Emircandan neden bu kadar korkuyorsunuz. Şimdi siz yolda yürürken ayağınız burkulsa savcı Emircandan bilecek. Devletten büyük kimse yok, kimden korkuyorsunuz. Bir büyük Allah var" dedi.

SAVUNMAYA KARŞI ÇIKINCA SALONDA KAHKAHA ATILDI

SEGBİS aracılığıyla bağlanan tutuksuz sanık M.C.K., İstanbula kiralık araçla gidip bir paketi otobüsle göndermesi sorulunca önce hediyelik eşya olduğunu söyledi. Daha sonra 'ısıtıcı aldım' dedi. Koca, "İşimiz uzun sürer diye ısıtıcıyı otobüsle gönderdik. Kimin adına gönderdiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra ben aldım. Pakette ısıtıcı vardı" dedi.

Dün tutuklanan Hüseyin Pirecioğlu, "Bonzai iyi ısıtır başkanım" diyerek mahkeme başkanına seslenince salonda kahkaha atıldı. 'Isıtıcı nerde' diye sorulan sanık 'evde ama fazla ısınmaktan yandı' diye cevapladı. Pirecioğlu da 'bonzaiyi yakmış bu' dedi. Salonda gülüşmeler oldu.

"KAÇAK OCAKLARDA ÇALIŞIP UYUŞTURUCU ALIYORUZ"

Polisin dinlemesine takılan 'amca yapacak mısın, ciroyu artırdım 4 buçuk yaptım.' şeklinde konuşmaları olan Ogün Akbulut, "Mertle ikimiz kaçak ocaklarda çalışıyoruz. Kazandığımız parayla da uyuşturucu alıyoruz. Enes, Mert ve ben para katıp uyuşturucu alacaktık. İçmek için daha yüksek miktarda alacaktık. Fiyatlar artmadan daha da pahalanmadan fazla alalım diye paraları birleştirdik" diye konuştu.

"KİMSENİN TETİKÇİLİĞİNİ YAPMAM"

Silahlı yaralama olayından sonra cezaevinden çıkınca aile fertlerinin öldüğünü bu sebeple de uyuşturucu içmeye başladığını anlatan Ejder İleri, "Ben uyuşturucu kullanırım ancak kimseye uyuşturucu satmam. Emircan benim amcamın oğludur. Emircan'ın bir yapılanma, grupta uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgim yoktur. Kendisiyle sık olarak bir araya gelmezdik. Genelde birbirimize telefondan hal hatır sorardık. Hakkımda örgüte üye olduğum yönünde verilen ifadeleri kabul etmiyorum. Ben bugüne kadar silahla yaralama olayından cezaevine girip çıktım ancak bunları kendi doğrularım için yaptım. Kimsenin tetikçiliğini yapacak biri değilim. Bu yöndeki açıklamalar doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Bugün 14 kişinin ifade verdiği duruşma dinlenmeyen diğer sanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.