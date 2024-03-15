Uyuşturucu kullanımı artıyor, iktidar ise izliyor

Haber Merkezi

BirGün’nün jandarma bölgelerinde istismardan uyuşturucuya, silahla yaralamadan kadına yönelik şiddete varana dek suç patlaması yaşandığına yönelik haberi Meclis gündeminde.

Jandarma Genel Komutanlığı Faaliyet Raporu’na göre, 2023 yılında uyuşturucu kaçakçılığı ile suç mağduru ve suça sürüklenen çocuk sayısında patlama yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise sentetik uyuşturucu kullanımındaki artışı ortaya koyan verileri ve BirGün’ün haberini Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Jandarmanın son yayınladığı verilere göre metamfetamin, eroin ve esrar gibi uyuşturucu maddelerin yanı sıra sentetik ecza tableti olarak bilinen sentetik uyuşturucunun kullanımının da katlanarak arttığını dile getirdi ve “İktidar bu korkunç tabloyu izlemekle yetiniyor” dedi.

Emir, Bakan Yerlikaya’ya ise şu soruları yöneltti: “Jandarma sorumluluk bölgesi dışında, Türkiye genelinde 2023 yılında yakalanan sentetik ecza tableti sayısı kaçtır? Sentetik ecza tableti ile ilgili yapılan operasyonlarda 2023 yılı içerisinde kaç şüpheli yakalanmış, kaçı hakkında dava açılmıştır? 2023 yılı içerisinde kaç kişi sentetik ecza tableti kullanımı nedeniyle kaç kişi hastaneye başvurmuş, kaç kişi yaşamını yitirmiştir?”