‘Uyuşturucu kumpası siyasete uzanıyor’

Romanya’dan dönen iş insanı Fehmi Öztürk’ün aracı yapılan ihbarla arandı. Aracın altında 648 gram uyuşturucu bulundu. Öztürk, uyuşturucunun aracına yerleştirildiği ve kumpasın siyasete kadar uzandığını söyledi.

İsmail ARI

Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli projelere imza atan, bir süre önce de 50 milyon dolarlık mal varlığı ile 360 milyon dolar değerindeki kentsel dönüşüm ve AVM projesine “çöküldüğünü” ifade eden iş insanı Fehmi Öztürk, dikkatleri çeken bir olayın merkezinde yer aldı.

Bir eski AKP milletvekili ile eski ortağının da aralarında yer olduğu birçok ismin mal varlığına “çöktüğünü”, önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabalarının da “bu işte dahli olduğunu” iddia eden Öztürk, bir süre önce ticari işleri için Romanya’ya gitti. Ardından 6 Aralık tarihinde kendi aracıyla Türkiye’ye dönerken Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda “ihbar olduğu” gerekçesiyle durduruldu.

Yapılan incelemede aracının altında, 508 gram kokain 140 gram da esrar bulundu. Uyuşturucu paketinin arabanın tabanında, egzozun hemen yanına yerleştirildiği anlaşıldı. Hatta uyuşturucu paketi egzoz borusunun ısınması nedeniyle de zarar gördü.

ARACIMA YERLEŞTİRİLDİ

Bir süre gözaltına kalan ve daha sonra serbest bırakılan Öztürk’ün soruşturması için gizlilik kararı alındı. BirGün’e konuşan Öztürk, uyuşturucunun aracına yerleştirildiğini ve kendisine kumpas kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yurtdışına giriş çıkışlarımda uzun süredir hakkımda ihbar olduğunu biliyordum. Hatta bunun için mağduriyet dilekçesi dahi verdim. Türkiye’ye bu gelişimde de yine aracımın aranacağını biliyordum. Hayatımda bu ana kadar bir uyuşturucu görmedim ve uyuşturucu kullanmıyorum.

2014 yılında Fırat M. ile ortaklık kurdum. 2017 yılında da ortağım şirketimin içini boşalttı. Aramızda anlaşmazlık çıktı, ben ve oğlum ölümle tehdit edildik. Eski milletvekili Cuma İ. bana şirketimden el çektirtti. Yargı süreci devam ederken şirketimin varlıklarını satmaya başladılar. Tüm bu yaşadıklarım nedeniyle bana komplo kurulduğunu düşünüyorum. Bana komplo kurabilecek isimler eski milletvekili Cuma İ., önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabası Abdulkadir I., eski ortağım Fırat M. ve eski futbolcu Tolga T.’dir. Uyuşturucu paketine parmak izi incelemesi yapılması istiyorum.”