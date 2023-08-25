Uyuşturucu operasyonunda ölen kişiyle zorla evlendirilen çocuk, şüpheli şekilde öldü

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polisle girdiği çatışmada ölen Diyar Anacur’la dini nikah adı altında zorla evlendirilen 15 yaşındaki çocuk, babasının tabancasıyla öldü, olayın intihar olduğu iddia edildi.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polisle girdiği çatışmada öldürülen Diyar Anacur’la zorla evlendirilen 15 yaşındaki Aylin Anucur'un babasının silahıyla intihar ettiği öne sürüldü.

Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla dün gece ateş açıldı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Hakan Telli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, bir polis memuru da yaralandı. Çatışmada saldırganlardan Diyar Anacur (18) öldü, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Diyar Anacur’la zorla evlendirilen 15 yaşındaki Aylin Anucur'un babasının silahıyla intihar ettiği öne sürüldü.

ÇOCUK AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ



Ailesi Aylin Anucur’u (15) geçen yıl Diyar Anacur'la dini nikah adı altında zorla evlendirdi. Aylin Anucur ise zorla evlendirildiğini belirterek ailesinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Aylin Anucur devlet korumasına alındı. Kısa zaman sonra Aylin Anucur şikayetinden vazgeçerek baba evine döndü. İddiaya göre, daha sonra Diyar Anacur ile Aylin Anucur evlendirildi.