Uyuyan köpeği öldüren katilden pes dedirten savunma

Kırklareli’nde uyuyan sahipsiz köpeği bıçakla öldüren zanlı, yargılandığı duruşmada hayvanları çok sevdiğini öne sürdü. Sanığa 15 bin lira para cezası verildi.

Kırklareli’nde uyuyan sahipsiz köpeği bıçakla öldüren zanlı, yargılandığı duruşmada hayvanları çok sevdiğini öne sürdü. Sanığa 15 bin lira para cezası verildi.



Kırklareli’nde 26 Eylül 2023 tarihinde Balkan Caddesi'nde M.Y., uyuyan sahipsiz bir köpeği bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ara kararda sanık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Bugün Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Hayvan Hakları ve Etiği Derneği temsilcileri ile Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatları da katıldı.

Sanık M.Y., savunmasında hayvanları çok sevdiğini söyleyerek, olay anında alkollü olduğunu ve köpeklerin saldırmasıyla kendini korumak istediğini iddia etti.

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği temsilcileri ise M.Y’nin en ağır cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından sanık "Hayvanları Koruma Kanunu" çerçevesinde 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.