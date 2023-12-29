Uzay yolunda içlik talebi

Türkiye Uzay Ajansı, aralık ayı itibarıyla yıllık hedefin yüzde 40’ına ulaşabildi. Ajans, 19 Aralık’ta 1,2 milyon TL ödeyerek içlik, yağmurluk ve bereden oluşan toplam 12 kalem kışlık giysi satın aldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 13 Aralık 2018 tarihinde, “Bir rüya gerçek oluyor” denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kuruldu. Kuruluşundan 2021 yılına kadar hiçbir faaliyette bulunmayan TUA’ya Şubat 2021’de önemli görevler verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen Milli Uzay Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini” paylaştı. TUA’ya verilen görevler arasında, “2023 yılında Ay’a sert iniş” yer alsa da kurumun performans programı, Ay’a sert iniş takviminin gecikeceğini ortaya koydu.

TUA’nın 2024 Yılı Bütçe Teklifi de Ay’a sert iniş takviminin planlanan tarihten üç yıl sonraya sarktığını ortaya koydu. Hedefin ilerleme oranı yüzde 40’ta kaldı. Yüzde 100 ulaşma yılı ise 2026 olarak hesaplandı. Ay’a sert iniş hedefi hedeflenen sürede gerçekleştirilemezken Ay’a yumuşak iniş hedefinin de gerçekleşme ihtimalinin çok uzak olduğu öğrenildi. Buna göre, 2022 yılında yüzde 2 olan Ay’a yumuşak iniş hedefinin gerçekleşme oranı 2023’te yüzde 5, 2024’te yüzde 3, 2025’te ise yüzde 5 olarak tahmin edildi.

KIŞLIK KIYAFET

2023’ün bitmesine sayılı günler kalırken “Ay’a iniş” hedefinin çok uzağında kalan TUA, dikkati çeken bir harcamaya imza attı. Başkanlığın, “TUA 2023 Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı” ihalesi 19 Aralık’ta sonuçlandı. Ajansın toplam 1 milyon 270 bin 203 TL harcadığı ihale kapsamında alınan ürünler de dikkati çekti.

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HAYALLER VE GERÇEKLER

İhale dosyasına göre TUA, 1,2 milyon TL ödeyerek toplam 732 adet kıyafet alacak. İhale dosyasında, “Koruyucu giyim malzemesi” olarak belirtilen ürünlerin tamamı, kışlık kıyafetlerden oluşacak. Bu kapsamda alınacak bazı ürünler şöyle sıralanacak:

Atkı ve eldiven: 61 adet

Yağmurluk: 61 adet

Bot: 61 adet

Üst içlik: 61 adet

Alt içlik: 61 adet