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Uzaydan Nemrut ve Van Gölü fotoğraflandı

Yaşam
  • 30.11.2023 06:00
  • Giriş: 30.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 30.11.2023 07:14
Uzaydan Nemrut ve Van Gölü fotoğraflandı
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotlarından Andreas Mogensen, uzaydan Bitlis’teki Nemrut Krateri’nin ve Van Gölü’nün aynı karede yer aldığı bir fotoğraf çekti.

Mogensen tarafından 23 Kasım tarhinde saat 12.32’de çekildiği bilgisi paylaşılan fotoğrafta Tatvan ilçesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü aynı karede yer aldı. NASA tarafından “Nemrut Dağı Turkey” notuyla paylaşılan fotoğraf sosyal medyada da beğeni topladı.

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