Uzaydan Nemrut ve Van Gölü fotoğraflandı

Haber Merkezi

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotlarından Andreas Mogensen, uzaydan Bitlis’teki Nemrut Krateri’nin ve Van Gölü’nün aynı karede yer aldığı bir fotoğraf çekti.

Mogensen tarafından 23 Kasım tarhinde saat 12.32’de çekildiği bilgisi paylaşılan fotoğrafta Tatvan ilçesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü aynı karede yer aldı. NASA tarafından “Nemrut Dağı Turkey” notuyla paylaşılan fotoğraf sosyal medyada da beğeni topladı.