Uzman doktor Uysal, yeni yıl sofraları için uyardı: Kalp-damar hastalıklarını tetiklemeyin

Yılbaşı sofraları için uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Uysal, aşırı yağlı ve tuzlu gıdalardan kaçınmak gerektiğine vurgu yaptı. Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanların daha dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Uysal, "Yılbaşı sofraları gibi görkemli sofralarda kontrol kaybedildiğinde kronik mide rahatsızlığı olmasa bile yeni hastalıklar gelişebilmektedir. Aşırı yağlı gıdalar ise, kardiyovasküler hastalığı olanlarda damar tıkanıklığı ve kalp krizine davetiye çıkarabilir" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Börkü Uysal, 2024'e sayılı gün kala kurulacak yılbaşı sofraları için uyardı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Börkü Uysal, yeni yıl akşamları özellikle de kronik hastalıkları olanların daha da dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek "Gastrit, ülser ve reflü hastalıkları olan hastalarda, özellikle asitli gıdaların yoğun alımı ve midenin aşırı doldurulması sonucunda; hazımsızlık, mide ağrısı, karın ağrısı ve reflü şikâyetlerinde artışlar görülür. Yılbaşı sofraları gibi görkemli sofralarda kontrol kaybedildiğinde kronik mide rahatsızlığı olmasa bile yeni hastalıklar gelişebilmektedir" diye konuştu.

"DİYABET HASTALARINDA KARBONHİDRAT KONTROLÜ ŞART"

Diyabet hastalığında kan şekeri kontrolünün çok önemli olduğuna vurgu yapan Uysal, "Yeni yıl sofralarında tüketilen hamur işleri, tatlılar ve içecekler kan şekerinde dalgalanmalara yol açar. Kan şekerinin aşırı yükselmesine bağlı olarak hastalarda basit kan şekeri yüksekliğinden, şeker komasına kadar gidebilen sorunlar ortaya çıkabilir" açıklamasında bulundu.

Yeni yıl sofralarında aşırı yağlı ve tuzlu gıdalardan kaçınmak gerektiğini hatırlatan Uysal, "Aşırı tuzlu gıdalar tansiyonu yükselterek ani hipertansiyon ataklara neden olabilir. Aşırı yağlı gıdalar ise, kardiyovasküler hastalığı olanlarda damar tıkanıklığı ve kalp krizine davetiye çıkarabilir" uyarısında bulundu.

Gut hastalığının aşırı protein ve karbonhidrat tüketimi ile ortaya çıkan ve ataklarla seyreden bir hastalık olduğunu hatırlatan Dr. Uysal, "Yeni yıl sofraları gibi et türü aşırı proteinli gıdaların ve alkolün bol miktarda tüketildiği sofralardan sonra gut atakları tetiklenebilir" diye konuştu.