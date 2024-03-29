Uzman isim hesapladı: Temmuz zammı için "en düşük emekli aylığı" tahmini

SGK uzmanı Muhammet Bayram, 6 aylık enflasyon verileriyle hesaplanan emekli aylıklarıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Enflasyon beklentilerine göre emekli aylıklarına yüzde 30’lara yakın zam gelebileceğini belirten Bayram, en düşük emekli aylığı tahminini söyledi, asgari ücrete ara zam gelebileceğini de belirtti.

Sefalete mahkum edilen milyonlarca emeklinin gözü kulağı seyyanen zamdayken iktidar artış için temmuz ayını işaret etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 6 ayda bir enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli aylıkları için temmuz ayında "tekrar masaya yatıralacağını" söyledi.

Işıkhan, "Nasıl emeklilerimizin refahını artıracak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız" dedi. İktidar ara zam yapıyor imajı verse de emekli aylıkları 6 ayda bir olmak üzere enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2024 yılı itibarıyla emekli aylıklarına yüzde 49,5 oranında zam yapılmış, en düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu oranlar beklentilerin altında kalmıştı

Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının ardından emekli maaşlarına zam oranıyla ilgili ilk tahminler de gelmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, temmuzdan en düşük emekli maaşı için 15 bin TL seviyesini beklediğini söyledi. Bayram, asgari ücrete de ara zam gelebileceğini ifade etti.

"YÜZDE 30'LARA YAKIN BİR ARTIŞ OLABİLİR"

Milliyet'e konuşan SGK Uzmanı Muhammet Bayram, "İlk 6 ayın enflasyon beklentisi yüzde 20 ile 25’ler seviyesinde. Enflasyon oranına ilave zam ile birlikte yüzde 30’lara yakın bir artış söz konusu olabilir. Yapılan artışlar önceki dönem enflasyonunu yansıtıyor. Önümüzdeki dönemin enflasyonunu karşılayan bir artış değil. Sene sonunda enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe girecek. Sene sonu enflasyon oranının düşük çıkması bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN TL OLABİLİR"

"En düşük emekli maaşına ilişkin temmuz ayı beklentim 15 bin TL düzeyinde" diyen Bayram, "Normal şartlarda önceki dönemde en düşük emekli maaşının daha yüksek olmasını bekliyorduk. Asgari ücret ile arasındaki makas açıldı. Temmuzda en az 15 bin TL seviyesine gelirse emeklilerin hakkı korunmuş olur diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRETE DE ZAM GELEBİLİR"

Bayram asgari ücrete ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Emeklilere ve memurlara mutlak suretle 6 ayda bir zam yapılıyor. Tabi asgari ücretliye yılda bir artış oluyor. Memur ve emeklilere maaş artışı yapılmışken asgari ücretliye de bir zam gündeme gelebilir. Emeklilere temmuz ayında yapılacak artışın refah payı ilavesi şeklinde olmasını bekliyorum.