Uzman isim tahminini açıkladı: Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete 2024’te ara zam yapılmayacağına dair açıklamalara işaret ederek ocak ayında yapılacak zamma ilişkin tahminini açıkladı.

Mayıs ayındaki seçimlerin ardından iktidar ekonomi politikalarında faiz-parasal sıkılaşma çizgisine geri dönerken artan enflasyon, ücretli çalışanların geçinme koşullarını etkilemeye devam ediyor. Son iki yıldır asgari ücrete temmuz aylarında ara zam da yapılıyor ancak iktidar, gelecek yıl asgari ücrete ara zam uygulamasına son vermeyi planlıyor. Peki bu tabloda, ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, tahminini açıkladı.

Sözcü TV'de Ebru Baki'nin sunduğu 'Para Politika' programına katılan Erdursun, yeni yılda asgari ücrette yüzde 50'ler civarında bir artış beklediğini ifade etti.

Erdursun, şöyle konuştu:

"Yüzde 38’lik bir artış olacağını varsaydığımızda asgari ücret, 15 bin 750 lira olur. Yüzde 50’ler civarında bir artış olursa… Ben bu oranda bir artış olacağını düşünüyorum, çünkü 2024'ten itibaren artık asgari ücrete ara zam yapılmayacak. Asgari ücret 17 bin TL'yi geçer ancak maliyeti çok artar. Sigorta primlerinde devlet desteği olmaması durumunda işverenler sigortasız eleman çalıştırma yoluna giderler. Türk çalışan tercihi azalır."