Uzman kadrosuna gece operasyonu

Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu hizmet atamalarıyla ilgili başvuruları sürerken, gece yarısı psikiyatri ve göz hastalıkları alanında yeni kadrolar açıldı. Hekimler “Kişiye özel kadro şüphesi doğdu” açıklamasını yaptı.

İlayda KAYA

Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu hizmet atamalarıyla ilgili ülke genelinde farklı illerde açılan 22 ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekim kadrosu, aynı gece Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi’nin eklenmesiyle 23’e çıkarıldı. Göz hastalıkları uzman hekim alanında da aynı ildeki bir hastaneye fazla kadro açıldığı tespit edildi. Bu durum kişiye özel kadro ve usulsüzlük iddialarını da gündeme getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın 114’üncü Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvurular geçen ay açıldı. Zorunlu hizmet atamaları için açılan kadroya usulsüzlük yapıldığı ileri sürüldü. 21 Aralık’ta ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekim alanında saat 17.30’da açılan 22 kişilik kadro, gece yarısı 03.00’de güncellendi. Güncellenen sayfada bir kişilik daha kadro açılarak kadro 23’e yükseltildi. Ekstra bir duyuru yapılmadan güncellenen kadro Adana’da açıldı. Öte yandan göz hastalıkları alanında da açılan kadro gece yarısı ekstra bir duyuru yapılmadan güncellendi. Göz hastalıkları alanında Adana’dan kadro açıldığı ortaya çıktı. Kişi sayısı kadar açılması gereken kadronun bir fazla açılması usulsüzlük iddialarını beraberinde getirdi.

FAZLA KADRO AÇILDI

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan hekimler, süreçteki usulsüzlüğe tepki göstererek, “Psikiyatri ile birlikte göz hastalıkları için de bir kadro açıldı. Atama usulüne aykırı olarak 21 Aralık saat 17.30’da ilan edilen kadrolar gece yarısı ek duyuru yapılmadan güncellendi ve atama usullerine aykırı olarak atama bekleyen kişi sayısından fazla olarak kadro açıldı. Bu atamaya girecek olan hekimlere haksızlık yapılıyor ve kişiye özel kadro şüphesini doğuruyor. Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı arayacağız” dedi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise “Kadro açıldıktan sonra ek olarak kadro açılıp duyurusu yapılmamışsa zaten bu bir usulsüzlüktür. Bu muhtemelen torpilli ya da iktidara yakın üst düzey bir yetkilinin yakınına açılan kadrodur. Yapılan hukuka ya da atama yönetmeliğine uygun bir işlem değildir” ifadelerini kullandı. Öte yandan hekimler, Adana’da kişiye özel göz ve psikiyatri alanına fazladan eklenen kadrolara Adana’daki eski bir AKP’li yöneticinin oğlu ve gelininin atanabileceğini öne sürdü.

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KURA ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇEKİLECEK

Atamaya giren hekimler, kura çekimleriyle yerleşiyor. Belirli bir süre içinde tercihte bulunan hekimler, kura çekimine katılıyor ve atanıyor. Başvurular bugün sona erecek, kura çekimi çarşamba günü yapılacak.