Uzmanından 'ara tatil sonrası grip riski' uyarısı

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, soğuk havaların etkisi ve ara tatil dönemin sonlanarak okulların tekrar eğitim hayatına başlamasıyla oluşabilecek grip vakalarına karşı uyardı.

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, ebeveynleri ara tatil dönemi sonrası oluşabilecek grip vakalarına karşı uyararak, "Influenza (grip) virüsünde, damlacık yoluyla (öksürme, hapşırma) veya kontamine yüzeylere dokunulduğu taktirde bulaş oluyor. Öksürürken, hapşırırken mendile veya dirsek içine öksürmeliyiz. Elimize bulaşan virüslerle dokunduğumuz her yeri kontamine etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Genelde kendiliğinden geçen gribin bazı durumlarda ciddi hastalıklara yol açabileceğini hatırlatan Taşkın, uzmanlar tarafından tavsiye edilmesi halinde grip aşısı olunması gerektiğini vurguladı.

Küçük yaştaki çocuklarda özellikle dirençli ateş ve halsizlik ön planda ise influenzanın akla gelmesi gerektiğini aktaran Taşkın, "Influenza virüsü, zatürre sebebi olabilir. İnfluenzaya bağlı bir diğer komplikasyon da kas iltihabıdır. Bu durumda çocuk ayakta duramayacak kadar veya yürümekte zorlanacak kadar ağrı hissedebilir ve kanda kreatin kinaz denilen bir enzimin yükselmesiyle kas iltihabı teşhisi konur." değerlendirmesinde bulundu.

Gribin oldukça bulaşıcı olduğunu ve ilk 5 günün en riskli dönem olduğunun altını çizen Taşkın, virüsün elde ve yüzeylerde 24 saate kadar yaşayabildiğini kaydetti.

Taşkın, bulaş riskini azaltmak için elleri sık sık ılık su ve sabunla yıkama, öksürürken veya hapşırırken ağzı ve burnu bir mendille kapatma, kullanılan mendilleri olabildiğince çabuk çöpe atma, ateş yüksekse veya gündelik aktiviteleri yapacak kadar iyi hissedilmiyorsa evde kalma ve diğer insanlarla temastan olabildiğince kaçınma tavsiyelerinde bulundu.