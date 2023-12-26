Uzmanından öneriler: 2024'te psikolojik sağlık için neler yapılmalı?

Yeni yılla birlikte alınacak yeni kararların psikolojik sağlığı korumak ve geliştirmek için yardımcı olabileceğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Ezgi Uzun, “Alınan kararların uygulanabilir ve iyileştirici olması için hedefler bölünebilir ve adım adım planlanabilir. İstenilenler ve hedeflenenler net bir şekilde bilinirse, onları gerçekleştirme konusunda da daha istekli olunabilir” dedi.

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Hemen hemen pek çok kişinin zihinsel durumu, pek çok dış etkenin güçlü etkisi altında şekillenirken yeni kararlar almanın tam zamanı olabilir.

Uzm. Klinik Psikolog Ezgi Uzun, “Yeni yılın birçok insanın hayatında değişimler yapmak, yeni başlangıçlara ve olumlu gelişimlere yer açmak istediği bir dönemdir. Yılın sona ermesi ve yeni bir yılın başlaması, birçok insan için yeniden değerlendirme ve taze bir başlangıç fırsatıdır. Bu dönemde alınacak kararlar bütün bir yıl psikolojik sağlığı güçlendirmeye ve hayat kalitesini artırmaya yardım eder” diye konuştu.

Uzun, yeni yılda psikolojik sağlığı düzenlemek için düzenli egzersiz yapmaya başlamak, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak, uyku düzenini gözden geçirmek, stres yönetimini geliştirmek, sosyal bağlantıları güçlendirmek, teknolojiyi kontrol etme ve profesyonel yardım almak gibi kararların etkili olacağını söyledi.

YENİ KARARLAR ALMAK ÖNEMLİ

Yeni yılla birlikte yeni kararlar almanın ve yeni başlangıçlar yapmanın birçok kişi için her yıl yapılan bir şey olduğunu hatırlatan Uzm. Klinik Psikolog Ezgi Uzun, “Genellikle iyi gelecek kararları almak için her şeyden önce geçirilen yıl değerlendirilir. Bu değerlendirme herkesin kendi hayatıyla ilgili bir iç görü kazanmasını sağlar. Bu iç görüyle birlikte ihtiyaçlara yönelik hedefler belirlenebilir. Yeni kararlar hayatta nereye odaklanmak istenildiğini belirlemeye, yeni hedeflere yaklaşılmasını da sağlar” şeklinde konuştu.

ALINACAK YENİ KARARLA PSİKOLOJİK SAĞLIĞI KORUYABİLİR

Herkesin yeni yılla ilgili belirli beklentileri, umutları, hedefleri olduğuna dikkat çeken Uzm. Klinik Psikolog Ezgi Uzun, “Bu noktada alınacak bazı kararlar psikolojik sağlığı korumak ve geliştirmek için yardımcı olabilir” dedi ve alınabilecek kararları şöyle sıraladı:

Düzenli egzersiz yapmaya başlamak: Haftada birkaç gün düzenli egzersiz yapmak, endorfin salgılar ve genel ruh halini iyileştirmenize yardımcı olur.

Haftada birkaç gün düzenli egzersiz yapmak, endorfin salgılar ve genel ruh halini iyileştirmenize yardımcı olur. Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak: Dengeli ve besleyici bir beslenme düzeni, zihinsel sağlığı destekler. Vitamin ve mineral açısından zengin besinleri içeren bir beslenme düzeni ruh sağlığınızı korumanıza da yardımcı olacaktır.

Dengeli ve besleyici bir beslenme düzeni, zihinsel sağlığı destekler. Vitamin ve mineral açısından zengin besinleri içeren bir beslenme düzeni ruh sağlığınızı korumanıza da yardımcı olacaktır. Uyku düzeninizi gözden geçirmek: Yeterli ve düzenli uyku almak, zihinsel işlevleri destekler ve duygusal dengeyi korur. Uyku düzeninize dikkat etmek hayat kalitenizi yükseltip psikolojik sağlığınızı destekleyecektir.

Yeterli ve düzenli uyku almak, zihinsel işlevleri destekler ve duygusal dengeyi korur. Uyku düzeninize dikkat etmek hayat kalitenizi yükseltip psikolojik sağlığınızı destekleyecektir. Stres yönetiminizi geliştirmek: Stresle başa çıkma tekniklerini öğrenmek (Meditasyon, yoga, nefes egzersizleri vb.) psikolojik sağlığı güçlendirecek ve hayat kalitenizi yükseltecektir.

Stresle başa çıkma tekniklerini öğrenmek (Meditasyon, yoga, nefes egzersizleri vb.) psikolojik sağlığı güçlendirecek ve hayat kalitenizi yükseltecektir. Sosyal bağlantılarınızı güçlendirmek: Aile ve arkadaşlarla düzenli olarak zaman geçirmek, sosyal destek ağını güçlendirir. Yoğun hayat düzeninizde sosyalliğinize nasıl yer açabileceğinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Aile ve arkadaşlarla düzenli olarak zaman geçirmek, sosyal destek ağını güçlendirir. Yoğun hayat düzeninizde sosyalliğinize nasıl yer açabileceğinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Teknolojiyi kontrol etme: Teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanmak ve ekran sürelerini sınırlamak, zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Teknoloji kullanımınızı takip etmeye başlamak ve sınırlarınıza karar vermek güzel bir hedef olabilir.

Teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanmak ve ekran sürelerini sınırlamak, zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Teknoloji kullanımınızı takip etmeye başlamak ve sınırlarınıza karar vermek güzel bir hedef olabilir. Profesyonel yardım almaya başlamak: İhtiyaç duyulduğunda, bir profesyonelden (psikolog, psikoterapist) yardım almak önemlidir. Profesyonel destek almak hayat kalitenizi yükseltecektir.”

"KONULAN HEDEFLER ULAŞILABİLİR OLMALI"

Eski yılı geride bırakırken yeni yılla birlikte değiştirmek istenilen konuları değerlendirerek yeni kararlar alındığını ifade eden Uzm. Klinik Psikolog Ezgi Uzun, “Karar alıp, yeni hedefler koyarken bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Her şeyden önce konulan hedefler ulaşılabilir olmalıdır. Karar alırken gerçekçilikten uzaklaşılmadan, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler koyulduğundan emin olmak gerekir” dedi.

Hedef koyarken ne kadar dikkatli olunsa da bu hedeflere ulaşamama ihtimalinin her zaman olduğunu hatırlatan Uzm. Klinik Psikolog Ezgi Uzun, “Bu noktada başarısızlık ihtimalini kabul etmek gerekir. Her ne kadar yeni kararlar almak başlangıçta heyecan verici olsa da sürecin zorlukları ve potansiyel sorunları göz önünde bulundurmak başarı şansını artırır” şeklinde konuştu.

Uzm. Klinik Psikolog Ezgi Uzun sözlerini şöyle tamamladı:

“Belki de yeni yılla birlikte alınacak kararlardan birinin olumsuz durumlarla baş etme becerilerini güçlendirecek olması kişileri bu ihtimale karşı hazırlayabilir. Böylece hem hayatta yeni bir beceri kazanmış olup bu beceriyi birçok noktada kullanabilir, hem de hedefe ulaşırken yaşanan zorluklarda motivasyonu kaybetmeden daha esnek olmayı başarmak mümkün.”