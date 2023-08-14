Uzmanından uyarı: Klimanın üflediği havaya direkt maruz kalmayın

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle kullanımı artan klimaların kullanımına ilişkin "KOAH, astım gibi akciğer hastalığı bulunan kişilerin hastalıkları şiddetlenebilir. Klima kullanımlarında mutlaka arada camların açılarak ortamın havalandırılması ve klimanın üflediği havaya direkt maruz kalınmaması gerekir” uyarısından bulundu.

Sıcak havanın etkisiyle birlikte evlerde, iş yerlerinde ve arabalarda klima kullanımı gittikçe artıyor. Klimaların uzun süre ve kontrolsüz kullanımının sağlık sorunlarına zemin hazırladığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, “KOAH, astım gibi akciğer hastalığı bulunan kişilerin hastalıkları şiddetlenebilir. Klima kullanımlarında mutlaka arada camların açılarak ortamın havalandırılması ve klimanın üflediği havaya direkt maruz kalınmaması gerekir” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, sıcak hava dalgası nedeniyle kullanımı artan klimaların kullanımı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Uzun süre soğuk ve kuru havaya maruz kalan kişilerde üst solunum yolu ve akciğer hastalıklarının ortaya çıktığını ifade eden Gür, “Klimalar doğru kullanıldığında insanlara sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlarken, alerjik yapılı kişilerde klimanın üflediği soğuk hava ve ortama yaydığı tozlar şiddetli öksürük ve astım krizlerini tetikleyebiliyor. Klima kullanımına bağlı olarak en sık görülen solunum yolu hastalıklar sinüzit ve bronşit” diye konuştu.

“KLİMA YOLU İLE BULAŞAN MİKROORGANİZMALAR BULUNUYOR”

Klima kullanımına bağlı olarak gerçekleşen solunum yolu hastalıklarının yanı sıra klima yolu ile insana bulaşan çeşitli mikroorganizmalar ve mantarlar da bulunduğunu ifade eden Gür, “Klima; KOAH, astım gibi akciğer hastalığı bulunan kişilerin kolaylıkla enfeksiyon kapmalarına ve hastalıklarının alevlenmesine yol açabiliyor. Halk arasında, klima hastalığı olarak bilinen ‘Lejyoner’ hastalığı, bir çeşit akciğer enfeksiyonu olup yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendisini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İÇ VE DIŞ ORTAM ISI FARKI 8-10 DERECEYİ GEÇMEMELİ

Klima kullanılırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Gür, “Klimaların periyodik olarak bakımları yapılmalı ve filtreleri sık aralıklarla temizlenmelidir. En uygun sıcaklık 24-25 derece olup, önemli detaylardan biri de iç ve dış ortam ısı farkı 8-10 dereceyi geçmeyecek şekilde ayarlanmalı ve nem oranı da yüzde 40-50 olmalı. Ortamın hızlı soğutulması öksürük, nefes darlığı gibi şikâyetlere yol açabilir. Bu nedenle de ortam yavaş bir şekilde soğutulmalı. Klima çalışırken mutlaka arada camlar açılarak ortam havalandırılmalı ve klimanın üflediği havaya direkt maruz kalınmamalıdır” diye konuştu.

Klima kullanımının astımlı ve alerjik hastalar açısından bazı riskleri bulundurduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gür, “Yüksek sıcaklık ve nem oranı riskleri göz ardı edilemez. Dolayısıyla da bu hastalar belirtilen kurallara dikkat ederek klimaları bilinçli ve uygun şekilde kullanabilirler” dedi.