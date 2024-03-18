Uzmanlar değerlendirdi: Merkez Bankası’ndan sürpriz bir adım gelebilir

Makroihtiyati önlemlerin art arda açıklanması Merkez Bankası’nın bu haftaki PPK toplantısına yönelik yerli ve yabancı ekonomistlerin beklentilerini de değiştirdi. Yabancı yatırım bankaları 2.5-5 puan, yerli analistler 5 puanlık artışın sürpriz olmayacağını belirtirken bazı ekonomistler ise güçlü bir sözlü yönlendirme de yapılabileceği görüşünde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 31 Mart’taki yerel seçim öncesi en kritik toplantısını bu hafta perşembe günü yapacak.

Şubat toplantısında politika faizinin yeterli sıkılık seviyesinde olduğunu ve gerektiği kadar bu seviyeyi koruyacağını ilan eden Merkez Bankası’nın yerli ve yabancının yoğun döviz talebi, gerileyen rezervler, istenilenin üzerinde kredi ve kredi kartı büyümeleri, dizginlenemeyen iç talep elini sıkıştırıyor.

"DAHA GÜÇLÜ BİR ADIM GELEBİLİR"

Son haftalarda üst üste miktarsal sıkılaştırma adımları atan Merkez Bankası’ndan yabancı yatırımcılar mart toplantısı için faiz artırım beklentilerini açıklamaya başladı.

ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, yerli ekonomistler en az 500 baz puan faiz artışı gerekliliği olduğunu belirtirken bazı ekonomistler çok daha güçlü bir artırımla martta olmasa bile nisanda politika faizinin yüzde 60 ve üzerine çekilebileceğini kaydetti.

Bazı ekonomistler ise seçim öncesi artırım değil güçlü bir sözlü yönlendirme gelebileceğini paylaştı.