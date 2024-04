Uzmanlardan Bitcoin'de 'konjonktürel etki' uyarısı

Bitcoin ödül yarılanması için geri sayım sürerken uzmanlar "konjonktürel etki" uyarısı yaptı.

Bitcoin'de gözler 4 yılda bir gerçekleşen ödül yarılanmasına (halving) odaklanırken uzmanlar küresel etkilere dikkati çekerek, her dönemin farklı şartlara sahip olduğu uyarısında bulundu.

Bitcoin ödül yarılanması, kripto para piyasasında merakla bekleniyor. Her 210 bin blokta, yaklaşık 4 yılda bir gerçekleşen yarılanmayla madencilerin blok başına kazandığı ödül yarıya inecek.

20 Nisan'da gerçekleşmesi beklenen güncelleme sonrası, son 4 yılda blok başına 6,25 Bitcoin ödül alan madenciler, artık 3,125 Bitcoin ödül alacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu, ödül yarılanmasının Bitcoin madencileri için gelir azalması anlamına geldiğini söyledi.

Madencilik için sarf edilmesi gereken enerji maliyetinin aynı kaldığını belirten Çaşkurlu, Bitcoin fiyatı değişmese bile yarılanma ile blok başına madencilerin alacağı ödülün yarı yarıya düşeceğini bildirdi. Çaşkurlu, buna rağmen kurumsal ve güçlü olan madencilerin ekipmanlarını güçlendirerek kayıplarını telafi edebileceğini dile getirdi.

Bitcoin'in ortaya çıkış sürecinde kurgulanan bu sistemin kripto para piyasası açısından da önem taşıdığına dikkati çeken Çaşkurlu, şöyle konuştu:

"Bitcoin en yaygın ve temel kripto para olması açısından önemlidir. Bitcoin'in sözleşmesinde belirtilen ve maksimum arza yönelik kurgulanan ödül yarılanması, arzı belirli zamanlarda kısarak deflasyonist süreci kontrol altına alır. Ayrıca 4 senede bir kendini hatırlatarak reklam sağlar."

Çaşkurlu, arzın kısıtlanmasının fiyatı belirli periyotlarda pozitif etkileyebileceğine işaret ederek, madenciler ve yatırımcıların fiyatın yukarı yönlü hareketini bekledikleri gerekçesiyle ellerindeki Bitcoin'leri tutabileceğini ve bunun da fiyatların artmasına yol açabileceğini anlattı.

KONJOKTÜREL ETKİLER

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar da her 210 bin blokta bir gerçekleşen ödül yarılanmasının Bitcoin'in altın gibi bir varlık olarak değerlendirilmesine de katkıda bulunabileceğini söyledi.

Daha önce ödül yarılanmasının gerçekleştiği dönemlerde fiyatın genellikle yukarı yönlü hareket ettiğini anımsatan Dündar, piyasadaki fiyatlamaların sadece arz ve talep dengesiyle sınırlı olmadığını bildirdi.

Dündar, şu değerlendirmede bulundu:

"Küresel ekonomik faktörler, politik istikrarsızlık, düzenleyici gelişmeler ve piyasa duyarlılığı gibi çeşitli konjoktürel gelişmeler de Bitcoin fiyatını etkileyebilir. Örneğin, bir ülkede kripto paralara yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılması, piyasalarda belirsizlik yaratarak fiyatları düşürebilir. Tersine, devletler veya büyük teknoloji şirketlerinin Bitcoin'i benimsemesi, yatırım yapması veya ödeme şekli olarak kabul etmeleri gibi olumlu haberler, fiyatları yükseltebilir."

Geçmiş ödül yarılanmalarının bazı öngörüler sunabileceğini ancak her dönemin farklı şartlara sahip olduğunu vurgulayan Dündar, yatırımcılara "Her yarılanma dönemi kendine has koşullara sahiptir ve çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Dolayısıyla geçmiş trendleri bir rehber olarak kullanırken mevcut koşulları ve olası global etkileri de göz önünde bulundurmak gerekir" uyarısında bulundu.