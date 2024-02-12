Uzmanlardan 'kısırlık' uyarısı: Elektronik sigara masum bir su buharı mı?

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, elektronik sigara kullanımının erkek cinsel sağlığını olumsuz etkilediği belirterek "Çocuk sahibi olmaya çalışan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünen erkeklerin sigara kadar elektronik sigaralardan da uzaklaşması gerekmektedir” dedi. Erkmen ayrıca "E-sigara buharına maruz kalınmasına bağlı olarak sperm üreten hücrelerde bozulmalar hem de testosteron üretimini bozarak ve sperm kalitesinde belirgin düşüşler saptanmıştır” ifadelerini kullandı.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, elektronik sigaranın kısırlık açısından ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekti.

Yapılan araştırmaların elektronik sigaraların sperm sayısı ve kalitesinin düşürdüğü yönünde olduğunu söyleyen Erkmen, tüp bebek tedavisinde yaşanan başarısızlıklarda da elektronik sigaraların payının olduğunu kaydetti.

Erkmen, "Elektronik sigaraların normal sigaraya bir alternatif olarak düşünülmemesi gerektiğini göstermektedir" dedi.

Erkmen ayrıca elektronik sigara buharına maruz kalınmasına bağlı olarak sperm üreten hücrelerde bozulmaların meydana gelebileceğini ve sperm kalitesinde belirgin düşüş yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

Kısırlığın, çiftler için maddi manevi önemli sorunlara yol açan sağlık sorunları arasında yer aldığı söyleyen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, “Özellikle erkeklerde kısırlığın sebepleri arasında pek çok faktör yer alırken; elektronik sigara da risk faktörleri arasında yer alıyor. Günümüzde giderek yaygınlaşan ve daha masum olarak pazarlanmaya çalışılan e-sigara kullanımının hem erkek cinsel sağlığını olumsuz etkilediği hem de erkek kısırlığını arttırabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Çocuk sahibi olmaya çalışan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünen erkeklerin sigara kadar elektronik sigaralardan da uzaklaşması gerekmektedir” dedi.

Elektronik sigaranın erkek üremesine zararları hakkında bilgiler veren Ürolog Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, “Tüm dünyada gerek ülkemizde giderek yaygınlaşmakta olan ve normal sigaraya göre daha güvenli ve zararsız olarak pazarlanan elektronik sigaralar da bu duruma sebep olabilecek nedenler arasındadır. Yapılan çalışmalarda sigara ve diğer tütün ürünlerine benzer seviyede zararları ortaya koyulmaya başlamıştır. Nikotin içerikli olsun ya da olmasın elektronik sigara buharının hem erkek hem kadın kısırlığına sebep olabilecek maddeler -ağır metaller, nikotin, formaldehit v.s.- içerdiği yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir” diye konuştu.

“HORMON SEVİYESİNİ BOZABİLİYOR”

Elektronik sigara üzerine çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Op. Dr. Erkmen, “Yapılan hayvan çalışmalarında; e-sigara buharına maruz kalınmasına bağlı olarak sperm sağlığı ve erkek cinsel sağlığı için önemli olan hormon seviyelerinde bozulmalar, hem direkt olarak testis dokusunda harabiyet, testislerde küçülme ve testislerdeki sperm üreten hücrelerde bozulmalar hem de testosteron üretimini bozarak ve sperm kalitesinde belirgin düşüşler saptanmıştır” ifadelerini kullandı.

“SPERM DNA HASARINI DA ARTIRIYOR”

Özellikle İngiltere ve İskandinav ülkelerinde yapılan toplum tabanlı araştırmalarda elektronik sigaraların sperm sayısı ve kalitesinin düştüğü sonucuna varıldığını kaydeden Op. Dr. Erkmen, “Ayrıca son yıllarda giderek artan ve nedeni belirlenemeyen kısırlık ve tekrarlayan düşüklere sebep olarak gösterilen; sperm DNA hasarını da arttırdığı saptanmıştır. Elektronik sigaranın sistemik etkilerinin yanında testosteron ve penis kan dolaşımına olan etkilerle sertleşme bozukluklarına sebep olduğu da tespit edilmiştir” dedi.

“TÜP BEBEK TEDAVİLERİNDE BAŞARISIZLIĞI ETKİLEYEBİLİYOR”

Op. Dr. Erkmen, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Ayrıca e-sigara kullananlarda; doğal yolla çocuk sahibi olamama nedeniyle başvurulan tüp bebek tedavilerinde başarısızlığı sigaraya benzer şekilde etkileyebildiği düşünülmektedir. Bu çalışmalar elektronik sigaraların normal sigaraya bir alternatif olarak düşünülmemesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenlerle günümüzde giderek yaygınlaşan ve daha masum olarak pazarlanmaya çalışılan e-sigara kullanımının hem erkek cinsel sağlığını olumsuz etkilediği hem de erkek kısırlığını arttırabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Çocuk sahibi olmaya çalışan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünen erkeklerin sigara kadar elektronik sigaralardan da uzaklaşması gerekmektedir. Elektronik sigaranın, sigara bırakma tedavileri içinde yeri bulunmamaktadır. Sigarayı bırakmak için mutlaka uzman hekimlerden yardım almak gelecek nesiller için de büyük önem taşımaktadır.”